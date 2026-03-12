“Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”: a Roma l’iniziativa di Giornaliste Italiane

Momento di ricordo e confronto

L'associazione ha organizzato per domani un evento insieme a Imma Rizzo, madre di Noemi Durini; Carmelo Calì, cugino di Marianna Manduca; Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir. Obiettivo: riflettere sulle criticità del sistema di tutela e sul ruolo dell'informazione

Giornaliste Italiane presenta ”Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”, un incontro utile a riflettere sul tema della violenza attraverso il racconto di alcuni dei casi giudiziari che più hanno fatto discutere negli ultimi anni l’opinione pubblica. L’evento è previsto per domani, venerdì 13 marzo alle ore 11:00, a Roma, presso la sede di CEOforLIFE (Piazza Montecitorio 116).

Mantenere alta l’attenzione

Nel comunicato di lancio l’associazione spiega che «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sui casi di violenza contro le donne e sulle situazioni in cui le vittime e le loro famiglie si sono trovate di fronte a percorsi di giustizia difficili o incompleti».

Porteranno le loro testimonianze Imma Rizzo, madre di Noemi Durini; Carmelo Calì, cugino di Marianna Manduca; Elena Tiron, sorella di Gabriela Trandafir. Interverranno inoltre Barbara Iannuccelli, legale Tiron; Vittoriana Abate, giornalista Rai; Valerio De Gioia, magistrato; Luca Pipitone, divisione anticrimine della Questura di Roma e Roberto Alessi, giornalista ed editorialista del quotidiano L’Edicola. A moderare sarà Ilenia Petracalvina, giornalista Rai e rappresentante dell’Associazione Giornaliste Italiane.

Riflettere sulle criticità del sistema attuale

«L’incontro – prosegue ancora la nota di Giornaliste Italiane – sarà un momento di confronto tra familiari delle vittime, magistratura, forze dell’ordine e giornalismo per riflettere sulle criticità del sistema di tutela e sul ruolo dell’informazione nel raccontare e prevenire la violenza di genere» continua la nota dell’associazione Giornaliste Italiane.