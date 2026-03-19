Musica napoletana in lutto per la morte di Tonino Apicella, padre dell’uomo che sussurrava al Cavaliere

Aveva 84 anni

È morto all’età di 84 anni Tonino Apicella, cantante e chitarrista napoletano espressione della musica melodica partenopea fin dagli anni ’40 del secolo scorso. I funerali si sono svolti mercoledì 18 marzo nella chiesa di Santa Croce ad Orsolone a Napoli. Con la scomparsa del cantante e chitarrista, la musica napoletana piange una delle voci più iconiche, emblematica per decenni della tradizione melodica partenopea.

Musica napoletana in lutto

Nato a Napoli il 28 febbraio 1940, Tonino Apicella aveva iniziato giovanissimo il suo percorso artistico, distinguendosi per una voce calda e immediatamente riconoscibile e per una notevole abilità con la chitarra. Artista ”di piazza”, ha calcato i principali palchi e teatri cittadini, mantenendo uno stile fedele alle radici della canzone napoletana. Tra i suoi brani più celebri, anche l’ultimo lavoro intitolato Un melodico senza ‘neo’, considerato una dichiarazione d’intenti contro le derive più moderne del genere. La notizia della scomparsa è stata diffusa dall’organizzatore e presentatore Mario Guida, che sui social ha parlato di ”un’altra importante perdita per la musica napoletana”. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da colleghi, amici e appassionati, che ricordano Tonino Apicella come un artista autentico, capace di preservare la tradizione senza compromessi.

Il figlio Mariano Apicella e la fama con Berlusconi

Oltre al successo nella sua carriera personale, Apicella viene ricordato nel mondo della musica napoletana come guida artistica di Mariano. Il legame tra padre e figlio ha permesso di tramandare una visione della musica napoletana fatta di melodia, testi sentimentali e forte identità culturale. Mariano Apicella, 63 anni, cantante e chitarrista divenuto noto al grande pubblico per la sua amicizia e collaborazione con Silvio Berlusconi. Suo figlio, Mariano, balzò agli onori della cronaca per la sua amicizia con Silvio Berlusconi. Famose le serate dove accompagnava alla chitarra il ‘Cavaliere’ che amava esibirsi nel repertorio musicale classico napoletano.