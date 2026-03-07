Morto Stephen Hibbert, fece “lo storpio” in Pulp Fiction: la maledizione degli attori di Tarantino

La coincidenza

Tra protagonisti e comparse decedute nove persone dei cult del regista. Che oggi è ancora fermo

È morto all’età di 68 anni l’attore Stephen Hibbert, noto per il ruolo dello “storpio” nel film “Pulp Fiction” (1994) di Quentin Tarantino e per le partecipazioni a due pellicole della serie di “Austin Powers”: “Austin Powers – Il controspione” (1997) e “Austin Powers – La spia che ci provava” (1999). La famiglia ha reso noto che Hibbert è deceduto lunedì scorso a Denver, nello stato del Colorado, a causa di un infarto. “Il nostro padre, Stephen Hibbert, ci ha lasciati improvvisamente questa settimana”, si legge in una nota della famiglia riportata dal sito TMZ. “La sua vita è stata piena d’amore e dedizione all’arte e alla famiglia. Mancherà profondamente a molti”. Non è il primo dei tanti attori di Quentin Tarantino scomparso negli ultimi anni. Una specie di maledizione.

Gli altri attori scomparsi

Sono tanti gli attori scomparsi diretti dal celebre regista negli ultimi anni. Da David Carradine (2009): Il leggendario interprete di Bill nella saga di Kill Bill. Michael Madsen (il fratello di Bill), deceduto il 3 luglio scorso all’età di 67 anni. È stato uno dei volti simbolo del cinema di Tarantino, interpretando ruoli indimenticabili come Mr. Blonde in Le Iene, Budd in Kill Bill e Joe Gage in The Hateful Eight.

Michael Parks, scomparso il 2017, Attore versatile che ha interpretato Earl McGraw in Dal tramonto all’alba (sceneggiato da Tarantino), Kill Bill: Vol. 1 e Grindhouse, oltre al ruolo di Esteban Vihaio in Kill Bill: Vol. 2.

Robert Forster (2019): candidato all’Oscar per il ruolo di Max Cherry in Jackie Brown.

Oltre a loro, il grande Burt Reynolds, morto il 2018, che era stato scelto da Tarantino per il ruolo di George Spahn in C’era una volta a… Hollywood”. Luke Perry, scomparso il 2019, Apparso postumo in C’era una volta a… Hollywood nel ruolo di Wayne Maunde”.

Sid Haig, scomparso il 2019, che aveva interpretato il giudice in Jackie Brown e un ranger in Kill Bill: Vol. 2. Brad William Henke, che aveva avuto un ruolo in The Hateful Eigh, scomparso quattro anni fa.

La battuta di Quentin

È interessante notare che nel maggio 2023 Tarantino ha annunciato scherzosamente (tramite il suo podcast) la “morte” all’età di 90 anni di Rick Dalton, il personaggio immaginario interpretato da Leonardo DiCaprio in C’era una volta a… Hollywood.

Il decimo film ancora fermo