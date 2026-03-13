Minacce di morte alla Meloni sotto il post di un giornalista del “Fatto”. La condanna di FdI

Social al veleno

“Sotto questo post, in cui mostravo il piccolo imprevisto al comizio di Meloni, sono comparse minacce di morte alla premier. Ho segnalato i commenti e bloccato gli utenti: parole vergognose da cui prendo totalmente le distanze. Non c’è spazio per l’odio sulla mia bacheca”. Impeccabile la dichiarazione del giornalista del “Fatto Quotidiano“, Giacomo Salvini, che ha rispedito al mittente i beceri impulsi di un suo follower su X che commentando l’intrusione di uno sconosciuto sul palco di Milano, dove la premier ieri si preparava a intervenire, aveva invitato a prendere atto della possibilità di poter fare del male alla Meloni, “spero che chi di dovere abbia Colt… il segnale”.

Minacce morte alla Meloni, l’allarme di FdI

Una vera e propria minaccia di morte da non sottovalutare, come hanno fatto notare alcuni esponenti di FdI: “Le minacce di morte rivolte al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apparse sotto il post del giornalista del Fatto quotidiano Giacomo Salvini, sono di una gravità inaudita e meritano la più ferma condanna. Purtroppo episodi come questo sono il risultato di un clima di odio e delegittimazione alimentato per troppo tempo da chi diffonde menzogne e fomenta un rancore personale e politico”, dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

“La campagna referendaria continua a essere costellata di episodi incresciosi da parte di chi non riesce ad accettare che gli italiani abbiano scelto un governo di destra. Oggi sotto a un post del giornalista Giacomo Salvini è comparsa una minaccia di morte al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mi auguro che Giacomo Salvini prenda le distanze, intanto a Giorgia Meloni rivolgo la mia solidarietà”, dice in una nota Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d’Italia.