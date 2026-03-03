Milano, Sardone denuncia una nuova moschea abusiva: «I cittadini sono allarmati, rischi per la sicurezza»

Pericolo d'islamizzazione

L’islamizzazione delle città italiane è un rischio che si continua a propagare un po’ ovunque. L’eurodeputata della Lega, in una nota e attraverso alcune foto scattate, ha segnalato la presenza di un centro musulmano che desterebbe non poca preoccupazione. «Abbiamo effettuato l’ennesimo sopralluogo in via Paruta 62, nella zona di via Padova – ha spiegato – Qui ormai da mesi è stata aperta una moschea abusiva che avevamo segnalato fin da subito, non appena sono partiti i lavori. Il Comune aveva attestato gli abusi e dichiarato che in quest’area non può esserci un luogo di preghiera». Eppure la struttura è ugualmente attiva e, come si nota dalle immagini, raccoglie in preghiera diverse persone. Inoltre, Sardone ha sottolineato che «i cittadini della zona sono particolarmente allarmati: hanno persino segnalato i richiami alla preghiera risuonare nel quartiere».

Milano, Sardone denuncia una nuova moschea abusiva

Parlando dell’infiltrazione islamica nella società italiana, la vicesegretaria del Carroccio ha ricordato che «Con un’arroganza insostenibile questa comunità ha trasformato lo spazio in moschea, un luogo assolutamente non sicuro e totalmente fuori dalle regole. Non lo nascondono neppure: distribuiscono volantini per segnalare gli orari di preghiera e chiunque passi può vedere i fedeli». E alla luce dei fatti, le domande sulla sicurezza che si è posta l’eurodeputata leghista sono parecchie: « Chi predica in questa moschea? Chi frequenta questo luogo? Ci sono evidenti rischi per la sicurezza se non si interviene. Il Comune di Milano che fa? Assolutamente nulla: ha preso atto delle irregolarità ma non va oltre. Ormai ha deciso che l’area di via Padova debba diventare un ghetto islamico».

Ci sono altre due mosche abusive nella stessa zona

Per concludere, Silvia Sardone ha evidenziato che nella zona del sopralluogo «ci sono già 2 moschee irregolari attive in questa zona, oltre all’edificio di via Esterle che viene già usato irregolarmente per la preghiera, senza che siano stati eseguiti i lavori necessari per la messa in sicurezza dello stabile comunale. Ci aspettiamo che Palazzo Marino si svegli finalmente: è incredibile quanto sia succube delle comunità islamiche in città».