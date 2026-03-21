Milano-Sanremo, vince il “cannibale” Pogacar. Spaventosa caduta della Silvestri (video)

Ciclismo spettacolo

Tadej Pogacar conquista la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori. Per Pogacar è la prima vittoria nella Classicissima di Primavera e della sua 11esima ‘monumento’. Il campione sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, si è imposto in una volata a due sul britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e succede nell’albo d’oro al belga Mathieu Van der Poe, vittorioso nel 2023 e 2025. Terzo posto per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike). Buona prestazione anche per gli italiani con tre azzurri nella top 10: sesto posto Andrea Vendrame, nono Matteo Trentin e decimo Edoardo Zambanini.

Milano-Sanremo, tra le donne la terribile caduta di Pogacar

Un terribile incidente si è verificato durante la Milano-Sanremo donne. La ciclista azzurra Debora Silvestri è caduta oltre il guard rail con la propria bicicletta dopo aver sbattuto con le ruote contro altre atlete finite sull’asfalto lungo la discesa della Cipresa.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre cicliste come la polacca Kasia Niewiadoma, la francese Margaux Vigie e la mauriziana Kim Le Court, ma la peggio l’ha avuta proprio Silvestri che fortunatamente però, stando alle prime notizie, non ha perso conoscenza, dopo che il ‘volo’ della ciclista azzurro ha fatto spaventare da subito tifosi e appassionati.