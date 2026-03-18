Milano, festa per la fine del Ramadan con iniziative per bambini. Sardone: “Priorità della sinistra sempre capovolte”

La ricerca del consenso

Milano rischia di genuflettersi sempre di più alla religione islamica. Il comune ha promosso un’iniziativa sul sito istituzionale, in collaborazione con il nono municipio, intitolata “Eid di quartiere 2026 – festa per la fine del Ramadan”. Un’attenzione decisamente sproporzionata, che peraltro è incongruente con la mancata cura di una festa tradizionale come il Natale. L’evento è previsto per il 22 marzo e, come ha denunciato l’eurodeputata leghista Silvia Sardone in una nota, ci saranno «iniziative per i bambini, laboratori per l’infanzia, saluti istituzionali, banchetto condiviso e musica».

Insomma, tra le tante cose, gli organizzatori «ci tengono anche a farci sapere che ‘Eid’ è un migratismo, parola che provenendo da altre lingue migra verso l’italiano, e che il significato è ‘festa religiosa musulmana’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Milano e con volantino in italiano e arabo, vuole “valorizzare la presenza della comunità musulmana con un momento conviviale e inclusivo”. Non discuto il rispetto per le altre culture, ma le priorità della sinistra sono, come sempre, piuttosto capovolte.

Milano, il comune e il municipio organizzano una festa per la fine del Ramadan

A quanto pare tira di più la fine del Ramadan che i veri problemi sociali, tra cui la delinquenza maranza, che da anni terrorizzano le vie e i sobborghi del capoluogo lombardo. Come ha sottolineato la vicesegretaria del Carroccio, «mentre le periferie vivono problemi di degrado e insicurezza, la sinistra pensa alle feste per il Ramadan. È sempre più evidente che Pd & compagni vogliano compiacere le comunità musulmane piuttosto che rispondere ai bisogni reali dei milanesi. È una questione di ricerca di consenso». Nel frattempo, «in tutta la città si moltiplicano moschee abusive nel totale silenzio dell’amministrazione. Sala e i suoi rappresentanti nei municipi preferiscono alimentare una sottomissione ideologica e culturale all’Islam invece di occuparsi dei problemi che vive la città. Noi continueremo sempre a opporci a questa deriva che porta a calpestare la nostra identità».