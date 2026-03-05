Meloni-Zelensky, la telefonata che rinsalda l’asse tra Roma-Kiev e tra Usa-Ue: indispensabile l’unità di vedute

Focus su pace e dialogo

Mentre lo scacchiere internazionale brucia, tra le trincee del Donbass e le fiamme del Medio Oriente, l’Italia di Giorgia Meloni ribadisce il suo ruolo di pilastro della diplomazia occidentale. Il colloquio telefonico intercorso oggi tra il presidente del Consiglio e il leader ucraino Volodymyr Zelensky non è stato un semplice atto di cortesia, ma la conferma di strategia: la pace, per essere tale, deve essere «giusta e duratura».

Meloni-Zelensky, la telefonata, l’asse della stabilità

Dunque, la premier Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il colloquio – comunica una nota di Palazzo Chigi – ha permesso un approfondito scambio di vedute sullo stato di avanzamento del processo per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l’Ucraina e sui prossimi passi da compiere, anche alla luce degli attuali sviluppi della crisi in Medio Oriente.

Così l’Italia guida la ricostruzione e difende la libertà

Pertanto, i due leader hanno ribadito quanto, soprattutto in questa fase, sia indispensabile l’unità di vedute tra partner europei e americani, e il riconoscimento del contributo europeo al processo di pace, il cui esito tocca interessi europei fondamentali ed è determinante per la stabilità e sicurezza del continente. Da parte sua, il presidente Zelensky ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente l’Italia per l’invio di forniture di emergenza a sostegno del settore energetico ucraino. E in conclusione, il presidente del Consiglio ha rinnovato la vicinanza dell’Italia alla nazione ucraina, assicurando che l’Italia manterrà un ruolo di primo piano nel percorso di ricostruzione del Paese.

Oltre la crisi: Roma e Kiev unite contro il caos

Il colloquio ha toccato i punti nevralgici della geopolitica attuale. Non si può guardare a Kiev senza tenere d’occhio Gaza e il Libano. Meloni e Zelensky hanno ribadito un concetto chiave: l’unità di vedute tra partner europei e americani è l’unica diga possibile contro il disordine globale. In questo scenario, l’Europa non è una comparsa, ma il cuore pulsante di un processo di pace che tocca interessi vitali per la sicurezza del nostro continente. Se crolla l’Ucraina, vacilla l’intera architettura della libertà europea.

E della telefonata ha parlato anche lo stesso Zelensky, che ha riferito di aver discusso con Meloni di diversi dossier internazionali. «Abbiamo discusso con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, della situazione riguardante l’Iran e delle sfide nel mercato del petrolio e dei carburanti a causa delle azioni del regime iraniano. Abbiamo anche scambiato dettagli dei nostri contatti con i leader dei paesi che sono attualmente sotto attacchi dall’Iran».

Il pragmatismo italiano: dai generatori alla rinascita

Ma l’Italia non partecipa solo con i princìpi, ma con i fatti. Zelensky non a caso ha colto l’occasione per ringraziare nuovamente il nostro Paese per l’invio di forniture d’emergenza destinate al settore energetico, messo a dura prova dai bombardamenti russi. È lo spirito del “Piano Mattei” quello messo in campo dal governo italiano: aiutare concretamente chi è in difficoltà per garantirne l’indipendenza.

Meloni-Zelenky, la telefonata che guarda al futuro

Perché lo sguardo della Meloni va anche oltre il conflitto, con l’Italia che guarda con ottimismo e fiducia alla ricostruzione. E assicurare un ruolo di primo piano alle nostre imprese e al nostro know-how nel domani dell’Ucraina significa anche riuscire a trasformare la solidarietà di oggi in un progetto per il futuro. Il presidente del Consiglio continua dunque a smentire, nei fatti, chi profetizzava un’Italia isolata o ambigua.

La coerenza della linea atlantista, unita alla capacità di far valere il peso specifico di Roma a Bruxelles e Washington, sta restituendo al Paese quella dignità internazionale che per troppi anni era stata sacrificata sull’altare dell’indecisione. E intanto la vicinanza alla nazione ucraina resta incrollabile: un impegno siglato nel principio della stabilità di tutti.