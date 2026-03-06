Meloni sulla crisi iraniana: “Governo al lavoro senza sosta, la priorità è il ritorno al dialogo”

«La priorità – prosegue il post della presidente del Consiglio – è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti.

Venerdì mattina, Meloni ha anche avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. «Il Presidente Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell’Italia e alleato NATO, a fronte dell’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto. I due Presidenti hanno quindi avuto uno scambio sull’evoluzione della situazione regionale, anche sulla base dei contatti tenuti negli scorsi giorni dal Presidente MELONI con i diversi attori mediorientali, e sull’impatto a livello globale della crisi. I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto».