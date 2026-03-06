Il post social
Meloni sulla crisi iraniana: “Governo al lavoro senza sosta, la priorità è il ritorno al dialogo”
«Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani». Lo scrive sui Social la premier Giorgia Meloni.
Meloni sulla crisi iraniana: “Andrò in aula per riferire alle Camere”
«La priorità – prosegue il post della presidente del Consiglio – è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti.
Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti».
«L’Italia – prosegue Meloni – continuerà a fare la sua parte con responsabilità e determinazione. Come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere».
La telefonata di Meloni a Erdogan
Venerdì mattina, Meloni ha anche avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. «Il Presidente Meloni – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell’Italia e alleato NATO, a fronte dell’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto. I due Presidenti hanno quindi avuto uno scambio sull’evoluzione della situazione regionale, anche sulla base dei contatti tenuti negli scorsi giorni dal Presidente MELONI con i diversi attori mediorientali, e sull’impatto a livello globale della crisi. I due leader hanno concordato di mantenersi in stretto contatto».