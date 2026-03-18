Meloni: “Il 22 e 23 marzo andate al seggio e votate “Sì” per una giustizia più giusta” (video)

Mancano 4 giorni al referendum

La presidente del Consiglio condivide sui social un video-appello in vista dell'appuntamento referendario di domenica e lunedì. E spiega le modalità di voto, invita i cittadini italiani ad andare al seggio e ricorda le ragioni del sì alla riforma varata dal Parlamento

Appello al voto formato social per la premier Giorgia Meloni. A quattro giorni dalla chiamata alle urne per il referendum confermativo della riforma della giustizia la Presidente del Consiglio si rivolge a tutti i suoi follower del web e attraverso il fac-simile della scheda elettorale verde che contraddistingue questa tornata elettorale, spiega le modalità di voto, invita i cittadini italiani ad andare al seggio e ricorda le ragioni per le quali è a suo avviso importante barrare un una X la casella del sì.

Scheda semplice di colore verde

«Cari Italiani – esordisce – il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Questa è la scheda che troverete al seggio. È molto semplice: se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul SÌ» dice mostrando il fac-simile e riquadro posto sulla sinistra della scheda verde.

Non c’è quorum e chi vota fa la differenza

Nel breve video di poco più di un minuto, Giorgia Meloni ricorda le modalità ella tornata referendaria, diversa rispetto ad altre cui gli italiani sono stati chiamati negli ultimi anni. Dice «È importante sapere che non c’è quorum: il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza. Questo significa che la differenza la fa chi va a votare. Chiaramente, il mio invito è di andare al seggio e mettere una croce sul SÌ. Perché in quella croce c’è molto più di un segno su un foglio: c’è l’idea di giustizia in cui crediamo, c’è il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli, c’è la fiducia nel fatto che possiamo cambiare ciò che non funziona, c’è il messaggio che non accetteremo che tutto rimanga sempre uguale. È un’occasione storica per rendere la giustizia più meritocratica, più responsabile, più efficiente. Più giusta. Un’occasione che potrebbe non tornare».

Ora tocca a voi

Meloni conclude ricordando che «Il 22 e 23 marzo tocca a voi. Perché noi ce la stiamo mettendo tutta per rendere l’Italia più moderna. Ma stavolta serve il vostro aiuto. Andate a votare e mettete una croce sul SÌ» dice il capo del Governo Italiano.