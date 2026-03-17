Meloni: “Grazie a chi ogni giorno rende la nostra Nazione unita, forte e orgogliosa. Viva l’Italia”

Celebrazioni del 17 marzo

Nel giorno in cui ricorrono i 165 anni dell'Unità d'Italia la premier dà simbolicamente il via agli omaggi dai suoi canali social. Stamani si ritroverà all'altare della Patria con il Capo dello Stato, Mattarella e il presidente del Senato, La Russa. E a Palazzo Madama l'esposizione della Carta geografica d’Italia di Matteo Greuter

«Nel giorno in cui celebriamo i 165 anni dell’Unità d’Italia, il nostro grazie va a tutti coloro che, ogni giorno, con il proprio lavoro, il proprio impegno e il proprio amore per questa terra contribuiscono a rendere l’Italia una Nazione unita, forte e orgogliosa della propria storia e della propria identità. Viva l’Italia!».

Lo scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in occasione del 17 marzo, ricorrenza dedicata alla ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’, sarà questa mattina all’Altare della Patria a Roma per partecipare alla tradizionale cerimonia di deposizione di una corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con loro sarà presente anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

A Palazzo Madama la Carta di Greuter

E proprio palazzo Madama, nell’ambito delle celebrazioni del 17 marzo in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, ha organizzato l’Esposizione straordinaria della storica Carta geografica d’Italia di Matteo Greuter (Strasburgo 1556 – Roma 1638). L’opera sarà collocata nel Salone Garibaldi di Palazzo Madama. Una particolarità: è che l’unica cartina dell’Italia in orizzontale superando così le differenze nord sud.

“La Carta geografica d’Italia, pubblicata a Roma nel 1630 in dodici fogli, è considerata la più grande carta d’Italia pubblicata nel Seicento – si legge sul sito ufficiale di Palazzo Madama – Realizzata utilizzando i fogli dell’Atlante del Magini del 1620, l’opera venne dedicata al principe Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei. Nell’ambito delle iniziative per il 17 marzo, la sua prossima esposizione in Senato, nel Salone Garibaldi, richiama visivamente un’idea di Italia precedente all’unificazione politica, ma già pensata come spazio geografico e culturale unitario”.