Meloni: “Auguri a tutti i papà, supereroi di ogni figlia e figlio”

19 marzo a Bruxelles

All'indomani dell'approvazione in Cdm di misure a sostegno dei cittadini per fronteggiare il caro-carburante, la premier è arrivato in Consiglio europeo a Bruxelles . Incontro sulla competitività con Mertz e de Wever

«A tutti quei papà supereroi di ogni figlio e figlia. A chi sprona, sostiene, aiuta e insegna a credere nella forza dei propri sogni. A tutti i papà vicini e lontani, ma sempre presenti, buona festa». Inizia con un pensiero dedicato a tutti i papà del mondo il 19 marzo della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. che passerà i prossimi due giorni a Bruxelles.

Meloni in Consiglio europeo dopo il CdM di ieri

Dopo il varo in Consiglio dei Ministri di misure utili a fronteggiare i nuovi rischi di aumento dei prezzi del carburante dovuti alle conseguenze dei conflitti in Medio Oriente, infatti, la premier è volata nella capitale del Belgio per partecipare, come previsto dall’agenda, al Consiglio europeo. Di buon mattino Meloni è giunta all’Europa Building, dove tra l’altro sono in programma diversi appuntamenti. Oltre al Consiglio, secondo quanto avevano comunicato fonti del governo italiano, è infatti previsto che partecipi a due riunioni di coordinamento informale organizzate presso gli uffici della delegazione italiana: una con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier belga Bart de Wever sui temi della competitività europea, l’altra sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con gli omologhi di Danimarca e Paesi Bassi. A quest’ultimo incontro è prevista la partecipazione dei leader di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia e Ungheria, per un totale di 16 Stati membri, nonché della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Primo incontro con Merz e de Weber sulla competitività

E poco prima delle 11 Palazzo Chigi ha fatto sapere, attraverso una comunicazione ufficiale, che “Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e il Primo Ministro belga Bart de Wever si sono incontrati a margine del Consiglio Europeo per uno scambio di vedute in vista della discussione sulla competitività europea. La riunione ha consentito di fare il punto sugli esiti della videoconferenza dei Leader del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea ospitata congiuntamente lo scorso 10 marzo, concentrandosi in particolare sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente sul mercato globale delle fonti energetiche e sulle possibili iniziative da adottare rapidamente per contenere la spinta dei prezzi dell’energia. Sono state allo stesso tempo discusse le priorità da promuovere congiuntamente in tema di semplificazione, mercato unico e investimenti.

Immigrazione e rimpatri: tema sul tavolo

E dopo aver parlato di competitività sempre a margine del Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio e, in particolare, al rafforzamento del quadro legale in materia di rimpatri. Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Polonia, Lettonia, Malta, Slovacchia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria.

La Presidente Ursula von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro della Commissione in ambito migratorio, concentrandosi in particolare sulle iniziative messe in campo per far fronte ai rischi migratori derivanti dal conflitto in Medio Oriente e sullo stato di avanzamento dei negoziati relativi al nuovo “Regolamento Rimpatri”.

Soddisfazione per liste Ue Paesi sicuri

In una comunicazione ufficiale Palazzo Chigi fa sapere che “Oltre a esprimere soddisfazione per i risultati sinora raggiunti dal gruppo, da ultimo con l’adozione della lista UE dei Paesi sicuri di origine e del nuovo concetto di Paese terzo sicuro, il Presidente Meloni ha illustrato ai partecipanti la lettera inviata il giorno precedente insieme al primo ministro danese Frederiksen, per rafforzare il sostegno europeo alle popolazioni colpite dal conflitto in Medio Oriente e il coordinamento in caso di nuove ondate migratorie, con l’obiettivo di evitare il ripetersi della crisi migratoria del 2015″.

Al lavoro in vista dell’International Migration Review Forum

“Il Presidente Meloni ha, allo stesso tempo, indicato alcuni ulteriori filoni di lavoro, a partire dalla preparazione della posizione del gruppo in vista dell’International Migration Review Forum di New York del prossimo maggio e della riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di Chisinau, sempre prevista per il prossimo maggio. I leader presenti hanno concordato di continuare a mantenere uno stretto raccordo operativo sui temi discussi, anche in vista dei prossimi appuntamenti europei di vertice” conclude il governo.