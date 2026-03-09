Mazzel d’oro a Milano-Cortina 2026: trionfo nel Super-G femminile ipovedenti

Dopo l'argento dell'esordio

L'atleta azzurra fa il bis e dopo il secondo posto ottenuto nella discesa, sale sul gradino podio insieme alla guida Nicola Cotti Cottini. Esulta Abodi: «Sei l’orgoglio dell’Italia intera!»

E’ di Chiara Mazzel la prima medaglia d’oro vinta dall’Italia ai Giochi Invernali paralimpici di Milano Cortina 2026, che hanno preso il via con la cerimonia ufficiale all’Arena di Verona lo scorso venerdì. L’atleta azzurra, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha vinto il Super-G femminile ipovedenti AS2. E il suo è il secondo successo della rappresentativa azzurra, che arriva dopo l’argento dell’esordio in discesa libera, conquistato sempre dalla sciatrice delle Fiamme Gialle. Fuori dal podio ma ottimo quarto posto anche per l’altra azzurra, Martina Vozza con la guida Ylenia Sabidussi.

Abodi esulta: che spettacolo la gara di Chiara

E tra i primi ad esultare per il grande successo della Mazzel è stato il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Con un post su X l’esponente del governo Meloni ha scritto: «Le Tofane fanno da meravigliosa scenografia all’oro di Chiara Mazzel, con la magistrale guida Nicola Cotti Cottini, nel Super-G visual impaired. Che spettacolo la gara di Chiara che, dopo l’argento in discesa, mette subito in chiaro chi è la regina di questa specialità lasciando dietro di sé tutte le altre atlete». Abodi ha anche aggiunto: «Lei che è un esempio di come lo sport possa essere il giusto strumento per rinascere, abbandonando la solitudine di una stanza e iniziando una vita nuova, piena di entusiasmo e di speranza. Ed è anche per questo, Chiara, che sei l’orgoglio dell’Italia intera!»