Marco Giallini in ospedale dopo una brutta caduta, attore sotto i ferri, stop alle riprese di “Rocco Schiavone” e fan della serie in ansia

Il set si ferma

Imprevisti della vita incidono sulla vita della fiction. dalla realtà al set, non è un martedì qualunque ad Aosta, e non lo è per i milioni di telespettatori che attendono con ansia il ritorno sul piccolo schermo di Rocco Schiavone, il vicequestore più ruvido, malinconico e autenticamente stropicciato dei seriali di genere italiani. Una brutta caduta in Piazza Chanoux, proprio all’uscita dall’hotel, ha costretto Marco Giallini al ricovero d’urgenza e a un immediato intervento chirurgico per una frattura alla gamba presso l’Ospedale Parini.

Marco Giallini in ospedale dopo una violenta caduta: stop alle riprese di “Rocco Schiavone”

Un incidente che impone lo stop forzato alle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone – la fiction prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Cross Productions e Beta Film – lasciando tutti in attesa di capire i tempi del recupero del suo protagonista assoluto. Perché diciamolo chiaramente: non può esistere Rocco Schiavone senza il volto, la voce roca, la fisicità asciutta e il cinismo spicciolo di Marco Giallini. L’attore romano, come molti condividono del resto, non si è limitato infatti semplicemente a interpretare il poliziotto nato dalla penna di Antonio Manzini. Lo ha letteralmente “abitato”, trasformando un’operazione di trasposizione letteraria in un fenomeno di costume di rara finitura e di grande appeal sui telespettatori.

L’attore si è fratturato una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Ma ahinoi, l’imprevisto è per definizioni accidentale e improvviso: l’attore romano, ad Aosta per le riprese del nuovo capitolo seriale della fiction Rai, questa mattina si è infortunato a una gamba a seguito di una caduta violenta in terra, poco dopo essere uscito dall’hotel in cui soggiorna. Giallini è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale. Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una frattura alla gamba, il che ha imposto un immediato trasferimento in sala operatoria per l’intervento chirurgico da parte dell’equipe medica. Nel frattempo, le riprese della fiction sono state interrotte, e non è ancora chiaro quando potranno riprendere. Il tutto resta necessariamente subordinato al decorso post-operatorio e ai tempi di recupero dell’attore.

I tempi sul set si allungano: fans in ansia per Giallini e in trepidante attesa

Così, mentre l’equipe medica valdostana lavora per rimettere in piedi l’attore (letteralmente), pubblico e accaniti fans della serie non possono far altro che aspettare pazientemente. Sia la ripresa dei lavori e il nuovo piano di produzione di una delle serie più amate targate Rai. Come il recupero del suo protagonista. E nel frattempo augurare a Giallini una pronta guarigione. Il set può attendere per ora. E mentre la società di produzione valuta le modalità di prosecuzione del piano di lavorazione della settima stagione, per il momento, gioco forza, quel loden indossato con disincantata eleganza tra le cime alpine resta in guardaroba… Ma ha ancora molte storie da raccontare.