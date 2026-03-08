“Mani maestre”: su Raitre i segreti dei mestieri artigiani in Alto Adige, nel segno della tradizione

A Bolzano e dintorni

Dall’antico al moderno, dalle botteghe storiche alle sperimentazioni contemporanee, “Mani maestre” svelerà i mestieri artigiani tra tradizione e ricerca in Alto Adige. Realizzato da Rai Documentari in collaborazione con Rai Com e con la Provincia autonoma di Bolzano. Il lungometraggio esplora il patrimonio artigianale dell’Alto Adige attraverso cinque storie simboliche, ambientate nei luoghi in cui il fare manuale continua a essere un valore centrale, e andrà in onda, in prima visione, martedì 10 marzo alle ore 15.55 su Rai Tre.

Cinque storie nel segno delle Mani maestre

Si scoprirà, tra le varie testimonianze, la lavorazione della lana cotta, profondamente legata alla cultura alpina ma con il giusto adattamento per i tempi d’oggi e poi nel laboratorio di Judith Sotriffer, per scoprire come si realizzano le iconiche bambole gardenesi, simbolo di una tradizione scultorea radicata in Val Gardena.

Come Giorgio Seppi, artista che utilizza materiali di risulta per dare forma ad opere contemporanee, farà vedere come si trasforma lo scarto in espressione creativa. Spazio poi alla costruzione dei grandi organi a canne, dove le Mani dei sapienti artigiani uniscono legno e ottone per trasformarli in strumenti monumentali, frutto di competenze tecniche e sensibilità artigianale.

Ma le “Mani”, il primo ed indispensabile strumento comune a tutti gli artigiani, vengono sapientemente usate anche da due amici che hanno creato un laboratorio di Vetro Ricerca. Grazie alla innovazione e alla caparbietà, il materiale fragile come il vetro, diventa un mezzo di sperimentazione artistica: da semplici utensili si trasforma in opere straordinarie ed affascinanti, protagoniste delle più importanti mostre internazionali.

Anteprima il 9 marzo al TreviLab di Bolzano

Il documentario, scritto da Claudio Maddalena con Valter Delle Donne e Patrizio Li Donni, con il produttore esecutivo Claudio Baldino e la regia di Aurora Volcan, verrà presentato in anteprima alla stampa lunedì 9 marzo alle ore 18:30 al Centro Trevi, alla presenza del vicepresidente della Provincia Marco Galateo, dal direttore della Sede Rai di Bolzano Paolo Mazzucato, assieme ai vertici di RAI Documentari e ai protagonisti del documentario.