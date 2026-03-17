Mamdani come Gualtieri sul limite di velocità: anche a New York manovre sinistre per fare cassa sulle multe

Occhio alle proteste

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di emulare la scelta del suo omologo romano Roberto Gualtieri, riducendo il limite di velocità per le strade. Se nel centro storico della capitale italiana il limite si attesta ai 30 km/h, mentre nella Grande mela passerà a 25 km su indicazione del primo cittadino. Ci manca soltanto che anche gli americani aggiungano la Ztl: a quel punto disegno internazionale della sinistra per l’intasamento dei centri urbani sarà finalmente realizzato. Comunque sia, i rallentamenti eccessivi sono un vizio che i progressisti, soprattutto quelli d’Oltreoceano, hanno da tempo immemore: l’ex sindaco newyorkese Eric Adams, aveva già abbassato il limite di velocità da 40 a 30 km/h durante il suo mandato. Che motivo c’era di cambiare ulteriormente la normativa? Forse Zohran ha deciso di gareggiare con Roberto per vincere il primo di “sindaco della città più invivibile in occidente”.

Mamdani copia Gualtieri sul limite di velocità a New York

«Le velocità più basse salvano vite e useremo ogni strumento a nostra disposizione per proteggere i nostri vicini mentre si muovono per la nostra città». Queste le parole di Mamdani, che sembra ormai diventata la copia statunitense di Gualtieri. Entrambi hanno deciso di abbracciare la costruzione di strade lumaca su cui i guidatori potranno spazientirsi e disperarsi, oltre a consumare più carburante che inevitabilmente avrà un impatto ambientale catastrofico. Il rischio per Mamdani, in futuro, è che i cittadini si ribellino contro la sua decisione, semmai dovessero riscontare della difficoltà nella mobilità quotidiana.

Negli ultimi giorni, a Roma, un gruppo di tassisti e associazioni ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per cancellare la delibera comunale sui limiti di velocità, assistiti dagli avvocati Augusto Sinagra e Angelo di Lorenzo. In realtà, la scelta di Mamdani sembra molto simile a quella presa dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che oltre ad inventare i distributori della pipe per fumare il crack, aveva approvato e poi cancellato il provvedimento sulle “Zone 30”, a seguito delle proteste degli abitanti.