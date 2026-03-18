L’ultimo viaggio del campione azzurro: arriva un documentario su Nicola Pietrangeli a bordo del Frecciarossa

Il grande tennis a bordo

Cinquantadue minuti per raccontare la storia di un campione azzurro del tennis, per rendere omaggio alla carriera e ai successi di Nicola Pietrangeli: il documentario dedicato al due volte vincitore del Roland Garros e (da capitano azzurro) della Coppa Davis 1976, scomparso lo scorso 1° dicembre a Roma, sarà proiettato, da oggi, su tutti i Frecciarossa. «Lo sport è benessere, prevenzione, ha dei valori importanti da diffondere, e per noi è un onore ricordare una persona così importante, non bisogna mai scordare le eccellenze italiane – ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia –. Così il campione azzurro continuerà a viaggiare con noi».

Un documentario su Nicola Pietrangeli a bordo del Frecciarossa

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di uno dei campioni che hanno segnato la storia dello sport italiano e di valorizzarne l’eredità sportiva e culturale. Il documentario sarà disponibile gratuitamente ai viaggiatori sul portale di intrattenimento delle Frecce, consentendo a un pubblico sempre più ampio di conoscere e riscoprire la storia di uno dei protagonisti più importanti del tennis italiano.

In viaggio con 52 minuti di ricordi e omaggio

«Oggi uniamo due icone: una dello sport italiano e una del Paese. Pietrangeli è stato un grande tennista, un grande uomo – le parole di Tommaso Tanzilli, presidente del gruppo FS-Trenitalia e Gruppo Fs da sempre si impegnano a fianco del mondo dello sport». Pietrangeli, protagonista assoluto del tennis italiano e internazionale, nel corso della sua carriera ha conquistato importanti risultati nei tornei più prestigiosi del circuito mondiale e ha contribuito in modo determinante alla crescita e alla diffusione del tennis in Italia, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati e giovani atleti.

Per rinverdire fasti e memorie del prestigio italiano nel mondo

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Ferrovie dello Stato Italiane nel promuovere e sostenere lo sport, la cultura e le eccellenze del Paese, valorizzando storie e personalità che hanno contribuito a rafforzare l’immagine e il prestigio dell’Italia nel mondo. Attraverso il racconto della sua carriera, emerge anche il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e formazione per le nuove generazioni, capace di trasmettere principi universali come impegno, determinazione e spirito di squadra.

Pietrangeli, l’ultimo viaggio di un campione

«Negli ultimi 20 anni sono stato quello più vicino a papà, con noi è sempre stato una persona fantastica, quando mi chiedono se rinasco cosa voglio fare, rispondo sempre: mio padre – ha commentato Marco Pietrangeli –. Ho accompagnato papà avanti e indietro per l’Italia, viaggiando sempre con i Frecciarossa, e lui era entusiasta. Papà sarebbe stato molto contento di tutto questo». Un documentario, prodotto da Gabriella Carlucci, per ricordare e valorizzare un simbolo di talento, passione e dedizione sportiva, il cui esempio continua ancora oggi a ispirare il mondo dello sport e le giovani generazioni.

(Italpress)