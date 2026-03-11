Lucarelli s’è svegliata partigiana: “Rai troppo di destra, io ho fatto cacciare Montesano per la maglia della X Mas”

E sbarca a Canale 5

Ballando con le polemiche, Selvaggia Lucarelli raddoppia e sbarca a Mediaset come opinionista del Grande Fratello, nell’edizione che arriva dopo lo scandalo Signorini. Secondo la logica più maliziosa, Selvaggia avrebbe conquistato le improvvise simpatie dei vertici Mediaset per la sorprendente cautela con la quale ha affrontato il caso dell’ex direttore di Chi, schierandosi “senza se e senza ma” contro Fabrizio Corona, in pubblica e strenua difesa di Mediaset.

Opinionista al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini chi?

La poltrona di opinionista è arrivata di conseguenza? Lei nega, ma sui social imperversa il malizioso due più due. Intervistata da Repubblica, la giurata di Ballando con le Stelle ha fatto da pompiere. Sui casting, per usare un eufemismo “poco trasparenti” portati avanti da Alfonso Signorini, Lucarelli si dice convinta che «questa storia rischia di essere uno spot involontario al GF. Tutti vorranno vedere cosa è diventato, vorranno capire se questa “macchia” è andata via».

La partigiana Selvaggia rivendica: ho fatto cacciare un concorrente per la t-shirt della X Mas

La coerenza della Lucarelli che danni combatte contro Le Iene, lei cita la sua vittima illustre, Enrico Montesano. «Sono riuscita a far eliminare un concorrente da Ballando con le stelle perché indossava la maglietta della X Mas: riesco a boicottare persino i programmi di cui faccio parte, figuriamoci se mi può mettere a disagio il fatto di essere critica su un programma della stessa rete. Credo che chiunque mi chiami sappia che ci sono dei precedenti. Comunque, anche lavorando per la Rai ho criticato Giletti, a Sanremo faccio le bucce ogni anno. Non mi definirei un’aziendalista di ferro, non riesco a baciare la pantofola al mio datore di lavoro».

Partigiana Selvaggia Lucarelli: in Rai c’è troppa gente di destra

Proprio sull’ultimo Sanremo, la partigiana Lucarelli ha stilato la sua black list: «La maggior parte degli ospiti erano simpatizzanti della destra, da Andrea Bocelli a Laura Pausini, dal comico Pucci a Mogol, che è andato via con l’elicottero messo a disposizione dal governo. Mi sembra evidente che dietro ci fosse un progetto», sostiene la dura e pura Selvaggia.

E il rapporto con gli altri giornalisti televisivi? «Il rapporto è sempre pessimo, sono vista con sospetto, con snobismo e con una punta di invidia perché cerco le notizie e sono brava a trovarle». Infine, un ultimo appunto sulla presenza della destra nella tv di oggi: «Io non ho avvertito cambiamenti a livello personale, ma gli spazi sono presidiati da giornalisti di destra. Persino Domenica in, che dovrebbe essere un programma d’intrattenimento, è pieno di giornalisti di destra, vedi Tommaso Cerno che sta dappertutto come una sentinella dell’egemonia culturale di destra». Menomale che c’è la partigiana Selvaggia.