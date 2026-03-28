L’Iran fa uno scivolone: gli hacker di Teheran attaccano il direttore dell’Fbi ma non trovano niente di eccezionale

Pubblicano foto private

Gli hacker iraniani proseguono con le operazioni di disturbo nei confronti degli Usa, soprattutto a livello digitale. Stavolta, gli attacchi cyber di Teheran hanno preso di mira il direttore dell’Fbi Kash Patel, pubblicando online alcune delle sue foto personali e più di 300 mail. L’intruaione nella sicurezza informatica dell’agenzia investigativa statunitense è stata confermata anche dal portavoce Ben Williamson. Inoltre, il funzionario ha precisato di aver «adottato tutte le misure necessarie per mitigare i potenziali rischi» e che i dati rubati erano «di natura storica e non contenevano informazioni governative».

Dunque l’azione degli hacker di Handala è stata limitata, anche se continuano a insistere sul fatto che il direttore dell’Fbi troverà il suo nome sull’elenco delle vittime hackerate con successo. Considerando la portate delle informazioni recepite dagli iraniani, si è trattato di un buco nell’acqua. Le foto pubblicate su Patel riguardano la sua vita privata e lavorativa dal 2010 al 2019 e lo ritraggono mentre guida, viaggia o annusa un sigaro. In sintesi, non c’è niente di eclatante.

Il direttore dell’Fbi viene attaccato dagli hacker iraniani, ma non trovano nulla di eccezionale

Sulla questione di Kash Patel è intervenuto anche Gil Messing, capo dello staff della società israeliana di sicurezza informatica Check Point, descrivendo l’offensiva digitale come parte di un disegno iraniano per mettere in imbarazzo i funzionari statunitensi e «farli sentire vulnerabili». «Gli iraniani – ha ripreso – stanno sparando con tutto ciò che hanno». Ma a quanto pare in questo caso hanno fatto cilecca. Si è trattato, peraltro, dello stesso gruppo che l’11 marzo ha attaccato i cellulari e i dispositivi dell’azienda americana Stryker, rendendoli inutilizzabili.

Secondo le informazioni disponibili, gli hacker non sono indipendenti, ma agiscono come costola del Ministero dell’Intelligence e della sicurezza iraniano e dei Pasdaran. Per di più, Handala si è ventata di aver pubblicato a i dati personali di decine di dipendenti di Lockheed Martin in servizio in Medio Oriente. Gran parte degli obiettivi preferiti da questi hacker sono giornalisti, dissidenti, attivisti e funzionari.