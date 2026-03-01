L’intelligenza artificiale: il nostro confessore psicologico intimo

L'analisi

L'AL rischia di sostituire le relazioni e di diventare un alibi per i giovani e un contenitore di ipocondrie

L’intelligenza artificiale sta progressivamente assumendo una funzione psicologica estremamente significativa: quella del confidente silenzioso, sempre disponibile, apparentemente neutrale. Non è più soltanto uno strumento tecnico, ma uno spazio relazionale simbolico, un contenitore in cui depositare dubbi esistenziali, fantasie intime, conflitti di coppia, paure legate alla salute, pensieri che difficilmente troverebbero voce davanti a qualcuno che ci conosce davvero.

Un fenomeno che non sorprende

Dal punto di vista psicologico, questo fenomeno non sorprende. L’essere umano è strutturalmente orientato alla relazione. Ha bisogno di narrare, di attribuire senso, di ricevere una risposta che organizzi il caos emotivo. Per secoli questo compito è stato svolto da figure significative: genitori, partner, amici, terapeuti. Oggi l’AI intercetta lo stesso bisogno primario, ma lo fa attraverso una modalità nuova: una presenza che non espone, non reagisce emotivamente, non delude.

Parlare con un supporto artificiale è più semplice perché rimuove tre potenti barriere dell’apertura emotiva: il giudizio, il confronto diretto e la vergogna. La vergogna, in particolare, è un’emozione sociale primaria: ci protegge dall’esclusione, ma allo stesso tempo limita la nostra autenticità. Davanti a un’intelligenza artificiale non temiamo di apparire fragili, inadeguati o “troppo”. Non esiste il rischio di perdita di stima, né la paura del tradimento o del pettegolezzo. La relazione è asimmetrica e sotto il nostro controllo: possiamo interromperla, modularla, riformulare ciò che diciamo. Questo senso di dominio riduce l’ansia e aumenta la percezione di sicurezza.

L’AI come base sicura

In termini psicologici, l’AI può assumere la funzione di una “base sicura digitale”: un contenitore delle angosce. Ci sentiamo protetti, non esposti. Tuttavia questa sicurezza è priva di imprevedibilità, di conflitto, di frustrazione. Ed è proprio qui che emerge un nodo cruciale.

Le relazioni umane sono trasformative perché includono tensione. L’altro non è plasmabile sui nostri bisogni immediati; può contraddirci, non comprenderci, persino deluderci. Questa frustrazione è ciò che consente la crescita psichica: impariamo a tollerare l’ambivalenza, a negoziare, a integrare differenze. Un supporto artificiale, invece, tende a modellarsi sui nostri bisogni. Può regolare l’ansia, ma non necessariamente favorisce una sua elaborazione profonda.

La questione si complica quando alcune risposte risultano eccessivamente compiacenti o confermative. Se l’interazione diventa uno specchio che rinforza sistematicamente la nostra posizione, rischia di consolidare schemi cognitivi già presenti, anziché metterli in discussione. Dal punto di vista psicologico, la crescita avviene attraverso il confronto con l’alterità, non attraverso la costante validazione.

I circuiti dell’ansia e dell’ipocondria

La domanda “L’AI ci consola o ci allarma?”, resta centrale. Può consolare offrendo organizzazione e contenimento; ma può anche alimentare un circuito di controllo, soprattutto nei profili ansiosi o ipocondriaci. La disponibilità immediata di risposte può rinforzare il bisogno di rassicurazione continua. Si attiva così un loop: il dubbio genera ricerca, la ricerca genera sollievo temporaneo, il sollievo conferma la necessità della ricerca. La tolleranza all’incertezza si riduce progressivamente. E l’incertezza è una dimensione strutturale della vita psichica: eliminarla completamente significa impoverire la capacità di stare nel dubbio.

I giovani e l’intelligenza artificiale

Un altro aspetto riguarda i giovani. Sempre più studenti utilizzano l’AI come accompagnamento costante nel percorso scolastico e universitario. I vantaggi sono evidenti: rapidità, organizzazione, accesso immediato a contenuti congrui alle proprie esigenze. Tuttavia il rischio è che l’AI sostituisca processi fondamentali per la crescita cognitiva: lo sforzo, l’errore, la ricerca autonoma, la frustrazione dell’incomprensione. L’apprendimento non è soltanto acquisizione di informazioni, ma costruzione di pensiero critico. Se l’elaborazione viene delegata, si può generare una forma sottile di dipendenza cognitiva.

Qui emerge il tema della spersonalizzazione. Quando l’interazione con l’AI diventa predominante, il rischio non è solo l’isolamento sociale, ma una progressiva riduzione del confronto con la soggettività altrui. L’altro reale introduce differenza, limite, alterità. L’intelligenza artificiale, per sua natura, tende invece ad adattarsi. Senza l’esperienza dell’alterità, l’identità può diventare meno solida, meno capace di dialogare con ciò che è diverso da sé.

I limiti dell’intelligenza artificiale

Il fenomeno non è in sé negativo. Può rappresentare uno spazio transitorio, un primo luogo di verbalizzazione, uno strumento potente di supporto. Diventa problematico quando si trasforma in sostituto esclusivo della relazione o quando l’evitamento del giudizio diventa evitamento dell’incontro umano.

Forse la questione più profonda non è se l’AI sostituirà le persone, ma cosa stia accadendo alla nostra capacità di tollerare il giudizio, la frustrazione e la vulnerabilità. Se l’esposizione emotiva diventa insopportabile, una presenza artificiale appare più rassicurante di uno sguardo umano. Ma senza quello sguardo — imperfetto, imprevedibile, talvolta scomodo — la crescita emotiva rischia di arrestarsi.

La sfida, allora, non è opporre umano e artificiale, ma integrare lo strumento senza rinunciare alla complessità della relazione reale. Ma se l’utilizzo dell’IA prende il sopravvento? Se utilizziamo l’intelligenza artificiale per colmare mancanze affettive, stiamo davvero curando una ferita… o stiamo solo anestetizzandola?