L’attivista che ha bruciato la foto della Meloni in studio da Del Debbio fa una figura barbina (video)

Insulsaggini e violenza

La pochezza di chi giustifica il rogo di un’immagine con Meloni e Nordio nelle parole deliranti di questa ragazza, nel gruppo di chi ha fatto questa bravata in piazza. Due frammenti di una intervista surreale che Del Debbio ha fatto benissimo a far realizzare con la “gentildonna” che fornisce spiegazioni piuttosto idiote alla sua azione. La cosa penosa è che non sembra rendersi conto della gravità del gesto e della stupidità delle sue motivazioni. E’ bene ascoltare chi vorrebbe dare lezioni di democrazia. La ragazza che ha appiccato l’immagine della presidente del Consiglio spiega subito il senso del gesto: “Noi abbiamo bruciato quelle immagini perché crediamo che in questo momento il governo Meloni ha un po’ paura dei giovani di questo paese. E ha paura sia rispetto alle piazze sia rispetto dal punto di vista delle scelte politiche”.

Le insulse motivazioni della ragazza che ha bruciato l’immagine di Meloni

Criticare è lecito- la mette in contraddizione il conduttore: “Però bruciare le immagini non sembra un gesto di violenza? Perché bisogna bruciare un’immagine di una persona? Io non brucerei mai l’immagine di uno che la pensa contrariamente da me”. Troppo difficile per l’attivista che in modo ridicolo pensa che la premier possa avere paura di personcine perbene come lei… Poi aggiunge un’altra corbelleria: il gesto di bruciare l’immagine della premier e del ministro Nordio è quella di aver voluto “mandare un segnale per attirare l’attenzione e uscire dal cono d’ombra fatto dai media”. Del Debbio la prende in giro in modo sornione senza che la signorina capisca: “Ah, ho capito ha usato questo metodo come strumento comunicativo…”. Una risposta che la dice lunga sul fatto che gli antagonisti sarebbero disposti a tutto, alzando pericolosamente sempre più l’asticella per ottenere un barlume di attenzione. I commenti social sono a una sola direzione: “Ma questi che cavolo di famiglia hanno alle spalle? Che basi di insegnamento gli hanno dato?”. “Questa è il futuro della nostra nazione siamo spacciati ….siamo destinati al estinzione ….una poveretta…”.- Ascoltare per credere.