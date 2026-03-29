La triste passerella di Ilaria Salis sul “tappetino” di Gramellini: “Signori, il personaggio del giorno!” (video)

Serata da ridere o piangere?

“Mi hanno chiesto addirittura se avevo oggetti pericolosi per la manifestazione”. Addirittura. Vergogna! L‘europarlamentare di Avs Ilaria Salis, attesa in Ungheria da un processo che evita solo grazie ai compagni che l’hanno spedita all’Europarlamento, ieri è diventata l’eroina della sinistra italiana, politica e televisiva. Vedere uno come Massimo Gramellini ciondolare verso di lei con occhi di ammirazione e annunciarne la presenza nel suo programma, “In altre parole“, come se stesse per ospitare Madre Teresa di Calcutta, “signori, la protagonista del giorno, Ilaria Salis!”, in altri tempi avrebbe fatto sorridere. Ieri ha messo tristezza.

Il triste show di Ilaria Salis da Gramellini

Su “La 7″ è andato in onda lo show “Salis contro il regime”, con il conduttore che ha preso per buona, con i suoi singulti e ridolini, la tesi della persecuzione da parte del governo italiano, sorvolando sul fatto che il controllo preventivo era stato chiesto dalla civilissima e democraticissima Germania.“Quello che è successo è un fatto molto grave. È anche particolare il fatto che siano così zelanti nell’effettuare un controllo su una segnalazione estera relativa a un volto noto dell’opposizione proprio la mattina di un corteo nazionale, mentre quando hanno fermato un criminale di guerra come Almasri, su cui pendeva un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale, l’hanno rimpatriato con un volo di Stato“, lo spottone della Salis a commento della perquisizione subita sabato mattina in un albergo, prima della manifestazione di piazza.