La guerra dietro le quinte: la strategia di logoramento dell’Iran con il sostegno tecnologico di Mosca e Pechino

Il supporto di Russia e Cina

Nel conflitto attuale tra Iran, Stati Uniti e Israele, non tutto si decide con bombardamenti e lanci di missili. Mentre l’attenzione mediatica si concentra sulle operazioni militari visibili, una parte decisiva della partita si gioca su un piano meno evidente: quello tecnologico. Ed è proprio lì che Teheran non è isolata. Cina e Russia non hanno bisogno di inviare truppe per influenzare il campo di battaglia. È sufficiente trasferire sistemi e competenze che rafforzano la capacità iraniana di resistere e prolungare lo scontro.

I radar cinesi e la sfida alla superiorità aerea

Uno dei nodi più delicati riguarda la possibile fornitura cinese di radar a lungo raggio progettati per individuare velivoli stealth. Sistemi come lo YLC-8B, operanti in banda UHF, sono concepiti per contrastare uno dei principali vantaggi militari di Stati Uniti e Israele: l’impiego di aerei difficilmente rilevabili dai radar tradizionali. Se integrati nella rete di difesa iraniana, questi apparati non annullano la superiorità occidentale, ma ne riducono i margini di sicurezza. Un velivolo può essere individuato a maggiore distanza, costringendo a rivedere piani e tempi di intervento. Pechino contribuisce anche sul piano digitale. La sostituzione di software occidentali con sistemi cinesi criptati riduce le vulnerabilità e limita il rischio di infiltrazioni informatiche. In un conflitto dove il cyber è parte integrante delle operazioni, proteggere le reti significa rafforzare la resilienza complessiva.

BeiDou e l’autonomia nella navigazione

L’adozione del sistema satellitare cinese BeiDou come alternativa al GPS statunitense rappresenta un altro passaggio strategico. Affidarsi a un’infrastruttura controllata dal potenziale avversario sarebbe un punto debole evidente. Con BeiDou, Teheran ottiene maggiore autonomia nel posizionamento. Per missili e droni, la precisione è determinante. Coordinate più sicure e meno esposte a interferenze aumentano l’efficacia operativa e riducono la dipendenza tecnologica dall’Occidente.

Starlink, blackout e tecnologia russa

Durante le ultime rivolte interne, quando il governo iraniano impose un blackout quasi totale di internet, migliaia di cittadini si affidarono a Starlink per comunicare. La risposta fu tecnologica: sistemi di guerra elettronica di origine russa vennero impiegati per interferire e degradare il segnale satellitare. Secondo diversi reportage internazionali, apparati di disturbo avrebbero compromesso una parte significativa del traffico Starlink nel paese, colpendo anche le componenti di localizzazione necessarie al funzionamento dei terminali. Ciò che era percepito come uno strumento difficilmente bloccabile venne neutralizzato attraverso tecniche di interferenza avanzate.

Mosca e la centralità della guerra elettronica

La guerra elettronica è uno dei pilastri della cooperazione tra Mosca e Teheran. Il trasferimento di know-how e soluzioni tecniche consente all’Iran di disturbare comunicazioni, indebolire segnali satellitari e proteggere le proprie reti da attacchi elettronici e cibernetici. In uno scenario dominato da droni e munizioni guidate, la capacità di interferire e resistere agli attacchi tecnologici pesa quanto l’armamento convenzionale. L’esperienza maturata da Mosca in altri teatri di guerra diventa così un moltiplicatore di capacità per Teheran.

Una guerra breve contro una guerra di logoramento

Tutto questo non ribalta automaticamente il rapporto di forza militare, ma produce un effetto preciso: guadagnare tempo. Stati Uniti e Israele puntano a operazioni rapide e decisive. L’Iran, al contrario, sembra orientato verso una strategia di logoramento. Con un sostegno tecnologico che rafforza la resilienza delle sue infrastrutture, Teheran può assorbire meglio gli urti e prolungare lo scontro. In questa dinamica, missili relativamente economici costringono all’attivazione di sistemi di difesa che comportano costi elevatissimi per ogni intercettazione. Il logoramento non è retorica, ma una variabile economica e politica: più spese, maggiore pressione sui bilanci, aumento del rischio di vittime. Ed è un terreno sensibile per Washington e Tel Aviv, dove conflitti prolungati possono tradursi in costi interni difficili da sostenere.