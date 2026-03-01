La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo. Appello del Papa: rischiamo una voragine irreparabile

Guerra in Medio Oriente

“Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione dolore e morte ma solo con attraverso un dialogo ragionevole responsabile e autentico, dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi rivolgo alle parti coinvolte l’accorato appello ad assumere la responsabilità morale di fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile”. Così Papa Leone XIV all’Angelus.“Che la diplomazia ritrovi il suo ruolo e sia promosso il bene dei popoli”, ha aggiunto.

Tajani: situazione più incerta a Dubai e Abu Dhabi

Alla Farnesina si è svolta una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti. Secondo quanto precisa la Farnesina, il ministro ha creato una “Task Force Golfo” che rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. Il Governo italiano ha accolto con favore la collaborazione che i governi del Golfo e le loro linee aeree stanno offrendo ai cittadini bloccati, innanzitutto offrendo assistenza per alloggiare in albergo. L’ambasciata negli Emirati e quella in Qatar sono riuscite a far spostare dagli aeroporti in alberghi tutti i passeggeri in attesa. Al momento non ci sono previsioni di riapertura degli aeroporti.

“Ho ringraziato” il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani “per garantire sicurezza e assistenza a tutti gli italiani in Qatar. Gli ho espresso gratitudine e solidarietà per gli attacchi che stanno subendo anche in questi momenti dall’Iran. La nostra Ambasciata a Doha, i nostri diplomatici e funzionari seguono tutti i nostri connazionali. Un pensiero anche ai nostri militari impegnati nella base di Al Udeid”. Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X in un post in cui dà conto della telefonata con Al Thani.