Missili iraniani bucano le difese di Israele. L’Idf: “Possono raggiungere Roma”. Il G7 condanna Teheran

Guerra nel Golfo

E’ di almeno 39 feriti il nuovo bilancio dell’attacco iraniano con un missile balistico in direzione della città di Dimona, nel sud di Israele. Lo riferisce il Times of Israel, che cita i soccorritori. I feriti, tra i quali un ragazzo in condizioni gravi, sono stati trasportati Soroka Hospital di Beersheba. Una trentenne ha riportato ferite da schegge di vetro, mentre le altre 37 persone sono rimaste lievemente ferite da schegge o hanno riportato traumi mentre correvano per mettersi al riparo o hanno avuto disturbi d’ansia. Ma l’ansia rischia di allargarsi anche all’Italia, sulla base delle dichiarazioni del capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir.

L’Idf: “I missili possono arrivare fino a Roma”

In un messaggio video, Zamir ha spiegato che “i danni estesi che abbiamo inflitto al regime iraniano nelle ultime tre settimane cominciano a trasformarsi in un risultato sistemico-strategico, militare, economico e governativo”. “Di conseguenza, il regime del male è più debole, e l’Iran è più esposto e senza capacità difensive significative. I leader del regime, che avevano sviluppato capacità con l’obiettivo di distruggerci, sono storditi e confusi”, ha aggiunto Zamir.

Il capo dell’esercito israeliano si è soffermato sul lancio di un missile balistico a lungo raggio iraniano verso la base militare britannico-statunitense di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano: “Questi missili non erano destinati a colpire Israele. Il loro raggio raggiunge le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma sono tutte a portata diretta”. Zamir ha infine annunciato di aver approvato nuovi piani di battaglia contro Hezbollah in Libano, sottolineando che “le nostre forze saranno un cuscinetto tra il nemico e le comunità, e ogni obiettivo che rappresenti una minaccia sarà rimosso”.

Il G7 condanna gli attacchi dell’Iran ai paesi limitrofi

I Paesi del G7 condannano “con la massima fermezza gli irresponsabili attacchi del regime contro i civili e le infrastrutture civili, incluse le infrastrutture energetiche, in Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e Iraq, in linea con la risoluzione 2817 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Lo affermano in una dichiarazione congiunta pubblicata dalla presidenza francese, la prima affermazione unitaria dall’inizio del conflitto iraniano. “Gli attacchi ingiustificabili del regime iraniano contro questi Stati minacciano anche la sicurezza regionale e globale”, si legge.

I Paesi del G7 sostengono “il diritto dei Paesi vittime degli ingiustificati attacchi da parte dell’Iran o dei suoi alleati a difendere i propri territori e a proteggere i propri cittadini. Ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alla loro sicurezza,sovranità e integrità territoriale”. I Paesi del G7 ribadiscono che “l’Iran non deve dotarsi di armi nucleari e deve interrompere il suo programma di missili balistici, porre fine alle sue attività destabilizzanti nella regione e in tutto il mondo e cessare le atroci violenze e la repressione contro il suo stesso popolo”.