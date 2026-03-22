Irruzioni di “quelli del No” in una sede di FdI a Prato. Insulti e minacce di morte ai sostenitori del Sì

Campagna di odio

A poche ore dall’apertura dei seggi per il referendum costituzionale, si è verificato “un grave episodio con insulti e minacce” presso la sede pratese di Fratelli d’Italia, partito schierato per il ‘Sì’. Lo rende noto un comunicato, secondo cui “tre giovani sostenitori del ‘No’ avrebbero fatto irruzione nei locali del partito. Il volontario che in quel momento si trovava all’interno della sede ha cercato di gestire la situazione con calma e senso di responsabilità, riuscendo infine ad allontanare i tre soggetti, non senza difficoltà, dopo aver subito insulti ed esplicite minacce di morte”. Dell’accaduto è stata informata la Digos, “cui si confida di poter risalire in tempi rapidi ai responsabili”, sottolinea FdI in una nota.

“Sono purtroppo questi i frutti di una propaganda incosciente fondata sull’odio, che invoca la rivolta sociale e che prefigura rischi per la democrazia con l’approvazione della riforma dell’ordinamento della giustizia. Gli unici rischi per la democrazia, come dimostra anche il grave atto di squadrismo avvenuto questa mattina, derivano da quei cattivi maestri che, in spregio delle più elementari regole del vivere civile e della Costituzione repubblicana, aizzano con continue falsità le menti più fragili di certi giovani, per i quali proviamo più compassione che risentimento”, dichiara Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana.