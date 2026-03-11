Iran, dall’Aie quattrocento milioni di barili di petrolio sul mercato per contenere l’aumento dei prezzi

Dalle scorte

L'agenzia internazionale per l'energia risponde compatta al blocco dello stretto di Hormuz

Il mondo corre ai ripari mettendo in campo nuove misure per contrastare gli effetti dell’aumento provocato dall’attacco a Teheran. Nella giornata in cui il costo del petrolio sale a 90 dollari al barile, funzionari statunitensi sostengono che l’Iran abbia posizionato mine a Hormuz e il Regno Unito ha denunciato l’attacco a diverse navi mercantili colpite da proiettili nei pressi dello Stretto, i 32 Paesi membri dell’Agenzia Internazionale per l’Energia – tra cui l’Italia – hanno intanto “deciso all’unanimità di lanciare il più grande rilascio di scorte petrolifere di emergenza mai effettuato” nella storia dell’agenzia.

La decisione dell’Aire

La decisione di intraprendere un’azione collettiva di emergenza, si legge in una nota ufficiale, “è stata presa in seguito a una riunione straordinaria dei governi membri dell’Aie tenutasi ieri, convocata dal direttore esecutivo per valutare le condizioni di mercato nel contesto del conflitto in Medio Oriente e valutare le opzioni per affrontare le interruzioni dell’approvvigionamento”.

Ad annunciarlo è stato il direttore esecutivo Fatih Birol. “I paesi dell’Aie metteranno a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio… per compensare la perdita di approvvigionamento dovuta all’effettiva chiusura dello Stretto”, le parole di Birol in un messaggio trasmesso in diretta sul sito web dell’agenzia.

Le scorte e l’immissione sul mercato delle riserve

Come spiega l’agenzia, le scorte di emergenza saranno messe a disposizione del mercato in un arco di tempo adeguato alle circostanze nazionali di ciascun Paese membro e saranno integrate da ulteriori misure di emergenza da parte di alcuni Paesi.

I membri dell’Aie detengono scorte di emergenza per oltre 1,2 miliardi di barili, a cui si aggiungono altri 600 milioni di barili di scorte industriali detenute sotto obbligo governativo. Il rilascio coordinato delle scorte è il sesto nella storia dell’Aie, creata nel 1974. Precedenti azioni collettive sono state intraprese nel 1991, 2005, 2011 e due volte nel 2022.

“Le sfide che stiamo affrontando sul mercato petrolifero sono di portata senza precedenti, quindi sono molto lieto che i Paesi membri dell’Aie abbiano risposto con un’azione collettiva di emergenza di dimensioni senza precedenti“, ha dichiarato Birol . “I mercati petroliferi sono globali, quindi anche la risposta alle principali perturbazioni deve essere globale. La sicurezza energetica è il mandato fondante dell’Aie e sono lieto che i membri dell’Agenzia stiano dimostrando una forte solidarietà nell’intraprendere insieme azioni decisive”, ha concluso il direttore esecutivo dell’agenzia.