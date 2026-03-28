Impresa azzurra nel doppio al Miami Open: Bolelli e Vavassori dominano. L’Italia del tennis vale oro

Trionfo tricolore

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il “Miami Open“, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). L’emiliano e il piemontese, teste di serie numero 7, hanno superato in finale la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten, quarti del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e 13 minuti di gioco. In Florida, nella loro quindicesima finale come coppia, Bolelli e Vavassori mettono in bacheca il loro nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam.

Trionfo di Bolelli e Vavassori a Miami

«Dedico la vittoria ai miei genitori, soprattutto a mio padre che sta attraversando un periodo difficile». Simone Bolelli si commuove e fatica a trattenere le lacrime durante la cerimonia di premiazione a Miami per il primo titolo Masters 1000 vinto con Andrea Vavassori. «Con Wave giochiamo insieme da quasi tre anni ormai. Avevamo vinto qualche torneo, ma ci mancava un Masters 1000, era uno dei nostri obiettivi per quest’anno», sottolinea Bolelli. Il torinese si associa ai ringraziamenti al team, guidato da suo padre, agli amici, e alla Federazione Italiana Tennis e Padel. Sono particolarmente sentite le parole per Bolelli, che dimostrano come la forza della loro partnership vada ben al di là dei risultati.

Tennis, impresa azzurra nel doppio

E i complimenti arrivano anche dai loro avversari e non sembrano proprio semplici parole di rito o frasi di circostanza. «Abbiamo iniziato molto bene la stagione, abbiamo vinto tre titoli. Era da tanto che non ci sentivamo così in difficoltà in campo: merito del vostro tennis di incredibile qualità», ha detto Heliovaara. «Bolelli e Vavassori sono due dei giocatori più gentili nel circuito, ma non quando scendono in campo» sintetizza Patten.

(Italpress)