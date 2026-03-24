Il “No” al referendum divide Potere al popolo e giovani del Pd: l’estrema sinistra vuole cacciarli dalla piazza (video)

Già litigano

La vittoria del “No” al referendum sulla giustizia non ha unito davvero le piazze. I primi a dimostrare che non basta il blocco di una riforma per indebolire la destra sono stati proprio i giovani di sinistra, che a Milano hanno bisticciato in piazza durante i festeggiamenti. È la storia di un’area politica che non si frammenta soltanto nelle aule istituzionali, ma anche nelle piazze, per di più in occasioni che in generale dovrebbero essere distese. A Torino, come ha riportato La Presse in un video pubblicato sul web, i militanti di Potere al popolo hanno chiesto ai militanti del Pd, che stavano in piazza assieme al movimento giovanile dei Giovani democratici, di andarsene dal presidio di sinistra.

Nelle immagini si vede un giovane di estrema sinistra che prende a parolacce uno dei ragazzi dem, censurate dall’agenzia di stampa. Tra i cori lanciati dai militanti di Pap anche: «Il Pd non sta qua, sta con Confindustria. Anzi no, fa di più, organizza i caschi blu». Più che un riferimento ai soldati Onu, sembra che i giovani di Potere al popolo non vogliano avere a che fare con i progressisti istituzionali perché sono troppo vicini alle forze dell’ordine. Una figuraccia per il Pd e i suoi giovani, che speravano di ottenere un riconoscimento dalla sinistra radicale per essersi opposti sul fronte del “No” al Referendum. E invece no, rimangono anche loro un nemico per gli antagonisti che si ostinano a sventolare le bandiera della Palestina anche quando non c’entrano niente.

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Potere al popolo contro il Pd a Torino: il “No” al referendum divide la piazza della sinistra

«Stai col Pd, c’hai 60 anni», urla uno dei militanti della sinistra radicale a un altro manifestante, per poi aggiungere: «Che t’hanno promesso? Per cosa ti sei venduto?C*ne. Se non ti sei neanche venduto vuol dire che non ci capisci proprio un c*o». Uno strano modo di intendere la politica, a quanto pare quelli di Potere al popolo ritengono che una persona non possa seguire certe inclinazioni senza vendersi a qualcuno. Ma soprattutto, che se qualcuno ti promette qualcosa, si può scendere a un compromesso. Strano modo di intendere quello che dovrebbe essere un impegno civico, ma d’altra parte è noto che l’estrema sinistra non brilla per etica sociale.