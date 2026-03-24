Il fronte del No non porta voti al campo largo: il sondaggio Swg conferma FdI in crescita e Pd e M5S in calo

L’avvertimento alla sinistra arriva dagli addetti ai lavori: i voti del No non sono voti del campo largo. Tutti i maggiori sondaggisti italiani concordano su questa analisi, sottolineando da un lato che mettere una crocetta sul No è assai più semplice che scegliere un partito o un programma politico e dall’altro che se quel No abbraccia qualunque insoddisfazione è fisiologico che i numeri lievitino.

Il fronte Frankenstein che Conte e Schlein si illudono di guidare

La convinzione di Elly Schlein e Giuseppe Conte di avere la strada ormai spianata da qui alle politiche appare quindi un tantino esagerata, anche perché il popolo del No è assai articolato: la maggioranza referendaria si presenta come una maggioranza Frankenstein, che va dalle Acli all’Anpi, passando per centri sociali, Cgil e sindacati di base e che, allo stato attuale, in molti casi non si riconosce affatto nei partiti. In questo senso il più lucido di tutti è apparso Nicola Fratoianni, per il quale è bene che «tutti sappiano che quei 15 milioni di voti non sono automaticamente voti nostri».

I sondaggisti avvertono il campo largo: «Non si faccia illusioni»

«Il No ha avuto un percorso più facile, perché più aggregante e semplicemente di opposizione a una proposta complessa», ha spiegato Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, per la quale «in molti hanno trovato lo spazio e il desiderio di manifestare il proprio dissenso con un semplice No, senza dover trovare una condivisione in un partito, come sarebbe stato necessario in una elezione politica». Quindi, no, il voto non è ascrivibile al centrosinistra e«la partita verso il 2027 resta in equilibrio».

Anche per Antonio Noto del Consorzio Opinio Italia è bene che «il centrosinistra non pensi che siano voti acquisiti, garanzia di una vittoria per le politiche. Sono quote che non si riconoscono nei partiti». Dello stesso parere Lorenzo Pregliasco di Youtrend, che è ancora più diretto: «Non si illudano, nel centrosinistra, che questi 14 milioni di voti siano loro, rischiano un brutto risveglio. Se gli offri l’opportunità di dire “le cose non mi vanno bene”, la colgono, ma barrare No è più facile che votare un partito».