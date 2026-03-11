Il disastro del modello di sinistra in Puglia: “Buco in sanità e aumento delle tasse per i cittadini”

La denuncia di FdI

369 milioni di euro spesi inutilmente solo nell'ultimo anno della giunta Emiliano

‘‘È costata cara ai pugliesi (cittadini e imprenditori) la campagna elettorale del centrosinistra. Dalla sanità alle attività produttive non si è badato a spese, solo che a pagare sono i pugliesi che si ritroveranno con più tasse regionali, meno servizi sanitari e meno investimenti alle aziende”. Così il gruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Puglia sul disavanzo accertato di 369 milioni di euro nei conti della sanità e sul blocco degli investimenti. Secondo FdI, c’è stato ”un clientelismo elettorale che poi ha portato il centrosinistra a vincere grazie a una gestione regionale che ha girato la testa di fronte a grandi sprechi – ha aggiunto il gruppo – ma anche a spese folli che potevano essere maggiormente razionalizzate“.

La denuncia sugli sprechi e l’aumento Irpef

“Dalle strutture sanitarie, ospedali e reparti, tenuti in piedi in maniera antieconomica solo per consentire a qualche esponente di centrosinistra di farsi campagna elettorale alle assunzioni e internalizzazioni a gogo e a spregio delle direttive Anac, ad accordi integrativi milionari, ad amici degli amici (imprenditori di vari settori) che da anni vivono a sbafo alle spalle della Regione e quindi a carico dei cittadini che intanto già pagano un euro per ricetta medica, mentre l’Irap è 4,82% mentre l’Irpef oscilla fra 1,33 e 3,58% per i redditi più alti, sui quali si pensa di agire aumentandola”.

“Decaro venga in aula a riferire”

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto al presidente Antonio Decaro e alla maggioranza di ”avere il coraggio e la responsabilità di chi è chiamato a governare una Regione importante come la Puglia! Se in un anno si ‘consumano’ 369 milioni di euro, chiediamo che vengano in aula (abbiamo chiesto una seduta monotematica) per dettagliare la spesa e a spiegare, prima, quali decisioni intendono prendere. Non solo, è anche arrivato il momento che di questo disastro si conoscano gli autori. Su queste colpe abbiamo notato (anche nel caso del blocco degli incentivi) uno strano silenzio da parte di Decaro: la colpa è del Governo Emiliano? E se così fosse intende, comunque, confermare Michele Emiliano come suo consigliere personale?”.

“Basta con i soldi buttati “

Per FdI, ”per risanare le voragini bisogna iniziare prosciugando l’enorme sacca di sprechi. Tanti ne abbiamo denunciati, e continueremo a farlo”. Pertanto ”Decaro – conclude il principale gruppo di opposizione nell’assise regionale – dimostri che la Puglia con lui ha davvero voltato pagina, altrimenti la sensazione è che il ‘libro’ che abbiamo iniziato a leggere in questo inizio di legislatura sia ben peggiore di quello precedente per le tasche dei pugliesi”.