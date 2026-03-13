Il Consiglio supremo di difesa al Quirinale: “L’Italia non è in guerra. Sì all’uso delle basi secondo gli accordi internazionali”

Iran e scenari di crisi

Due ore e mezzo di riunione alla presenza del presidente Mattarella. Preoccupazione per l'escalation della crisi, condanna delle operazioni iraniane sullo stretto di Hormuz, allarme per il ripetersi di "inammissibili attacchi da parte israeliana al contingente di Unifil a guida italiana"

Lo scenario di crisi in Medioriente, l’impegno diplomatico, l’utilizzo delle basi, il rischio di guerre ibride, la messa in sicurezza dei nostri connazionali, Il nodo dello Stretto di Hormuz, il rischio terrorismo, il sostegno ai Paesi del Golfo sotto la rappresaglia iraniana, l’attacco alla base italiana di Erbil. Questi i temi principali affrontati dal Consiglio supremo di difesa (oltre due ore e mezzo di lavori) che si è riunito al Quirinale. E ha confermato che l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra. Al tavolo presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i ministri Tajani, Piantedosi, Crosettoi, Giorgetti, Urso, il Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Luciano Portolano. Presenti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lfredo Mantovano; il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa e Segretario del Consiglio, Francesco Saverio Garofani.

Consiglio supremo di difesa, l’analisi e le preoccupazioni per lo scenario di crisi

Il Consiglio si legge in una nota – “ha analizzato lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra manifestando grande preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell’intera regione del vicino medio Oriente e nell’area del Mediterraneo”. Una preoccupazione che si unisce a quella per “la crisi dell’ordine internazionale, incentrato sull’Onu, con la moltiplicazione delle iniziative unilaterali che indeboliscono il sistema multilaterale. Anche di fronte a sfide comuni come le effettive ragioni di sicurezza legate al rischio di realizzazione di armi nucleari da parte dell’Iran, quelle relative alla sicurezza di Israele e dei suoi cittadini, alla condanna del regime di Teheran e delle sue disumane repressioni”. Nell’attuale contesto di instabilità – continua la nota – “l’Italia è impegnata a ricercare e sostenere ogni sforzo che riporti in primo piano la via negoziale e diplomatica. Il Consiglio, nel pieno rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione, esprime forte preoccupazione per il moltiplicarsi di conflitti, in particolare nell’area mediterranea e nel Medio Oriente, dove sono in gioco nostri interessi strategici vitali. Attacchi a civili, di cui troppo sovente sono vittime bambini come nel caso della strage della scuola di Minab, sono sempre inaccettabili”.

L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra

Il Consiglio sottolinea anche come l’estensione del conflitto ad opera dell’Iran rischia anche di aprire spazi a forme di guerra ibrida e a gravissime iniziative di organizzazioni terroristiche. “Per l’insieme di queste ragioni l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento. Il Consiglio ha preso atto favorevolmente che, con propria risoluzione, il Parlamento si è già espresso sulle richieste ricevute da parte dei Paesi amici ed alleati di assistenza nella loro difesa”. Quanto al nodo delle basi dal Consiglio si sottolinea che l’utilizzo delle infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale e concesse alle forze statunitensi avverrà “nel rispetto del quadro giuridico definito dagli accordi internazionali vigenti che include fra l’altro attività addestrativa e di supporto tecnico-logistico”. Il Consiglio – prosegue la nota – ha inoltre preso atto che “eventuali richieste che dovessero eccedere il perimetro delle attività già disciplinate dagli accordi citati saranno sottoposte al Parlamento”.

Messa in sicurezza degli italiani e sostegno ai Paesi del Golfo

Approfondite le linee già illustrate dal governo in Parlamento, a partire dall’impegno per la messa in sicurezza delle migliaia di cittadini italiani presenti nella regione. E ancora: “sostegno e assistenza ai Paesi del Golfo a tutela dei numerosi militari italiani presenti in quelle aree. In base a missioni in atto e già autorizzate dal Parlamento”. Sottolineata durante la riunione anche l’importanza “dell’iniziativa assunta dal governo di operare insieme ai principali alleati europei, in particolare Francia, Germania e Regno Unito, per coordinare le iniziative sul piano della difesa degli interessi comuni e della sicurezza. Ciò anche in considerazione dell’allarme per i missili lanciati verso Cipro – territorio dell’Unione Europea – e verso la Turchia – territorio dell’Alleanza Atlantica – e intercettati dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. E dei rischi che il conflitto in Iran sta producendo sul piano della sicurezza economica ed energetica, sia a livello nazionale che internazionale”.

Stretto di Hormuz, gravi le azioni dell’Iran

Il Consiglio valuta perciò “gravi le azioni dell’Iran per ostacolare la libera navigazione nello Stretto di Hormuz”. Presa in esame con particolare attenzione anche la situazione in Libano. Il Consiglio chiede a Israele di “astenersi da reazioni spropositate alle comunque inaccettabili azioni di Hezbollah che hanno trascinato il Libano in un nuovo drammatico conflitto. Come sempre il prezzo più alto lo pagano le popolazioni civili, con numerose vittime e centinaia di migliaia di cittadini evacuati dal Sud del Libano e altrettanti dalle aree sciite di Beirut”.

Condanna per l’attacco a Erbil e vicinanza ai militari

Il Consiglio ritiene “allarmanti le continue gravi violazioni della risoluzione n. 1701 del 2006 e il ripetersi di inammissibili attacchi da parte israeliana al contingente di Unifil, attualmente a guida italiana. Anche in relazione alle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu di concludere la missione Unifil, resta ineludibile garantire la sicurezza della Linea Blu, favorendo l’incremento delle capacità delle Forze Armate libanesi”. Infine si esprime “condanna per l’aggressione ai militari italiani a Erbil in Iraq. Il Consiglio, al termine dei lavori, ha rivolto sentimenti di intensa vicinanza e gratitudine a tutti i militari impegnati nelle varie operazioni in Italia e all’estero. E in particolare – conclude la nota – “per i militari italiani impegnati nella missione Unifil nel sud del Libano e in quelli nei Paesi del Golfo, per l’esemplare professionalità manifestata nell’assolvimento del loro compito”.