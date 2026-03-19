Hegseth e Rubio in pericolo, droni non identificati sulle loro case a Washington: scatta l’allarme sicurezza

Si pensa al trasferimento

Svariati droni di cui non si conosce la provenienza sono stati avvistati sulle case del segretario di Stato americano, Marco Rubio, e del capo del Pentagono, Peter Hegseth. I due da qualche tempo vivono nella base dell’esercito a Washington, Fort McNair, per motivi di sicurezza. A svelare questa notizia sono state alcune fonti informate sui fatti, che hanno rilasciato il dettaglio al Washington post, specificando che non si è ancora capito da dove arrivino i velivoli. Allo stesso tempo, la vicenda ha fatto scattare l’allarme per la sicurezza per due delle figure chiave dell’amministrazione Trump, specialmente a seguito del conflitto in Iran. A quanto pare, per proteggere Hegseth e Rubio, è stata presa in considerazione l’idea di spostarli in un altro luogo, ma per ora rimangono lì.

La notizia sulla pericolosità dei droni per la sicurezza dei due funzionari americani è arrivata in concomitanza con l’allarme che gli Usa hanno diramato a tutte le sedi diplomatiche, chiudendo svariati siti militari interni a causa delle eventuali minacce. Non a caso, in queste ultime settimane le basi McGuire-Dix-Lakehurst in New Jersey e MacDill in Florida hanno innalzato il livello di allarme a Charlie, che segnala un’offensiva o un pericolo possibile: si tratta di un livello inferiore solo al Delta, che inizia di fronte ad un attacco o alla sua previsione certa.

Hegseth e Rubio in pericolo, droni sulle loro case a Washington: scatta l’allarme sicurezza

Il portavoce del Pentagono Sean Parnell, intervistato dal Washington Post, ha rilasciato dichiarazioni sommarie sulla vicenda: «Il dipartimento non può commentare i movimenti del segretario per ragioni di sicurezza e riferire questi movimenti è grandemente irresponsabile». Per due volte nell’ultima settimana è partito l’allarme alla base MacDill, sede del Comando centrale americano e responsabile per le operazioni Usa contro l’Iran. Attualmente, l’Fbi sta investigando su un pacco sospetto che lunedì scorso ha bloccato il centro visitatori della base. Inoltre, giovedì c’è stato un altro incidente che ha fatto scattare per ore l’ordine di “shelter-in-place”, che invita a cercare riparo sul posto.

Dove abitano i due politici americani e perché

Il sito di Fort McNair ospita anche la National defense university e diversi i vertici militari del Pentagono, oltre che i suoi leader politici. Ma negli ultimi mesi un numero crescente di membri dell’amministrazione Trump si è trasferita a vivere lì, citando motivi di sicurezza. Peraltro, la base è situata vicino al centro politico della capitale. Al momento, Hegseth vive nella residenza che di solito è riservata al vice-capo dello staff dell’esercito, mentre Rubio in un’altra casa poco distante. Invece, nello spazio militare lungo l’Anacostia River viveva anche l’ex segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem. All’epoca giornalisti la criticavano perché affermavano che non pagasse il soggiorno, ma il fatto venne smentito dalla sua portavoce.