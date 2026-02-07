«Harvard è woke, il Pentagono no»: Hegseth mette fine alla collaborazione con l’università

Basta ideologie radicali

Il Pentagono ha deciso di mettere fine ai programmi in collaborazione con Harvard, sospendendo l’istruzione militare professionale, le borse di studio e i programmi di certificazione. A darne notizia è stato il segretario Pete Hegseth su X, specificando le motivazioni della decisione: «Troppi membri della facoltà detestano apertamente il nostro esercito. Hanno gettato le nostre forze armate in una luce negativa e schiacciano chiunque sfidi le loro inclinazioni politiche di sinistra, il tutto mentre fanno pagare enormi tasse scolastiche. Non ne vale la pena». In sostanza, «Harvard è woke, il Dipartimento della guerra no».

Successivamente, Hegseth ha anche criticato l’ambiente del campus di Harvard, sostenendo che i programmi di ricerca sono stati pianificati in collaborazione con il Partito comunista cinese e che la leadership universitaria avrebbe incoraggiato un’atmosfera che celebra Hamas, consente attacchi agli ebrei e celebra controverse iniziative di diversità, equità e inclusione.

Il Pentagono mette fine alla collaborazione con Harvard

Come ha spiegato Hegseth, «per troppo tempo, questo Dipartimento ha inviato i nostri ufficiali migliori e più brillanti ad Harvard, sperando che l’università capisse e apprezzasse meglio la nostra classe di guerrieri». E invece «molti dei nostri militari sono tornati con una formazione troppo simile all’università, con la testa piena di ideologie globaliste e radicali che non migliorano le nostre classi di combattimento». Inoltre, il segretario del Pentagono si è chiesto retoricamente «perché il Dipartimento della guerra dovrebbe sostenere un ambiente che è distruttivo per la nostra Nazione e i principi che la stragrande maggioranza degli americani ha a cuore?» e ha sottolineato che gli Usa non cederanno a questa deriva estremista.

La denuncia di Trump contro Harvard

Lunedì, Donald Trump ha citato in giudizio l’università di Harvard, chiedendo un risarcimento da un miliardo di dollari. Il motivo? Tra i piani dell’inquilino della Casa Bianca c’è quello sfruttare i finanziamenti federali per reprimere l’antisemitismo e l‘ideologia woke, ma l’ateneo non avrebbe alcuna intenzione di uniformarsi al programma nazionale.