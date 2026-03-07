Gullit contro il calcio moderno: “Non guardo più le partite in tv, sono diventate di una noia mortale”

Parla la leggenda del Milan

Il campione olandese stronca gli attuali di sistemi di gioco che mortificano l'estro e il talento

Ruud Gullit non apprezza la piega che sta prendendo il calcio moderno. Il fuoriclasse olandese si è espresso molto duramente sull’evoluzione dello sport che ha amato, tanto da dire di non volerlo più seguire: “Ho deciso di smettere di guardare calcio. Non mi piace più il nostro sport. Ho visto Arsenal-Chelsea, che spazzatura di partita!”. Poi l’ex Milan spiega meglio la sua posizione: “Vedo giocatori che cercano di conquistare calci d’angolo, che cercano di ottenere rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare gli asciugamani ai giocatori. Il calcio è diventato terribile. Spero che non sia questa la direzione che stiamo prendendo”.

Un duro j’accuse

Gullit vorrebbe un calcio più frizzante, con più dribbling e meno schemi da piazzati: “Sto aspettando giocatori che tornino a puntare i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca la gioia! Non mi diverto più a guardare il calcio. Tutti si limitano ad eseguire i loro compiti in campo. Dove sono i giocatori che dribblano? Dove sono i giocatori con gli attributi? Perché tutti passano? Passaggi, passaggi e ancora passaggi!”.

Una carriera straordinaria

Ruud Gullit è stato uno dei calciatori più completi e dominanti della storia, capace di ricoprire quasi ogni ruolo in campo grazie a una combinazione unica di potenza fisica e tecnica raffinata.

Iniziò come libero nell’Haarlem a soli 16 anni, diventando all’epoca il più giovane esordiente della Eredivisie. Il suo passaggio al Milan nel 1987 segnò l’inizio di un’epoca d’oro per il club rossonero.

Pallone d’oro nel 1987, arrivò al Milan insieme a Marco Van Basten vincendo subito lo scudetto. L’anno successivo si uni a loro Frank Rjikard, completando il trio olandese che portò la società guidata da Silvio Berlusconi e allenata da Arrigo Sacchi a vincere due coppe dei campioni consecutive, sfoggiando un gioco irripetibile.

Gullit è stato il capitano e l’anima dell’Olanda che