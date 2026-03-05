Guerra in Iran: l’offensiva fantasma dei curdi, i presunti contatti con Trump e gli ultimi avvenimenti

Cosa c'è di vero?

Nessun curdo ha varcato il confine per intervenire militarmente in Iran. Anche se nella serata di mercoledì Fox news e il media israeliano iNews24 hanno parlato di un attacco via terra, condotto dalla Coalizione delle forze politiche del Kurdistan (Cpfik) nella parte occidentale del Paese, i membri dello staff del presidente curdo iracheno hanno smentito la notizia. In compenso, Teheran ha continuato a subire forti bombardamenti nella notte, mentre in Libano è scaduto l’ultimatum israeliano di 24 ore per i funzionari iraniani che avrebbero dovuto lasciare il Paese.

Tra gli altri avvenimenti degni di rilievo ci sono i forti boati che sono stati registrati nella zona di Gerusalemme: secondo l’Idf sono stati provocati dai «missili lanciati dall’Iran». Persino la Corea del Nord ha deciso di inserirsi nel conflitto, con il leader Kim Jong-un che si è detto pronto «a fornire missili a Teheran. Uno basterebbe per cancellare Israele». Evidentemente non è a conoscenza dei sistemi di difesa utilizzati dallo Stato ebraico, a partire dal David Shield.

Guerra in Iran, l’offensiva fantasma dei curdi : le voci e i presunti contatti con Trump

Da giorni sui media internazionali si vocifera che i curdi abbiano preso contatti con Donald Trump , per aiutare gli Usa a condurre un’operazione via terra in Iran. Secondo la Cnn, la Cia starebbe armando i guerriglieri per metterli nelle condizioni di intervenire all’interno della Repubblica islamica. Al momento, il governo americano non ha offerto ulteriori delucidazioni per smentire o confermare i retroscena.

Non è chiaro quanto ci sia di vero in questi retroscena e non a caso il giornalista Barak Ravid di Axios, dopo aver scritto un post su X sull’invasione curda, l’ha cancellato sostituendolo con un altro. «Ci sono notizie contrastanti su ciò che sta accadendo nell’Iran nordoccidentale, vicino al confine con l’Iraq – ha spiegato l’editorialista -. Non è chiaro se un’offensiva terrestre delle milizie curdo-iraniane sia già iniziata o possa essere lanciata nelle prossime ore. Un alto funzionario di una delle fazioni mi ha negato che sia già iniziata».

Perché l’offensiva curda è un rischio anche per i ribelli iraniani

Curdi e ribelli iraniani hanno una cosa in comune: vogliono rovesciare il regime degli ayatollah per sostituirlo con una democrazia. Il problema è che una tattica fondata sull’ingerenza di altri gruppi etnici armati rischierebbe di mettere in difficoltà le fazioni alleate iraniane, dividendole sulle ingerenze esterne. Peraltro, i miliziani curdi non hanno grandi capacità offensive nelle zone centrali delle città ed ecco perché preferiscono combattere nelle aree montuose. Inoltre, un loro intervento rischierebbe di prestare il fianco alla narrativa di chi dirige la Repubblica islamica, che coglierebbe la palla al balzo per affermare che qualcuno sta vietando la libertà territoriale dello stato e che quindi la repressione interna è completamente legittima.