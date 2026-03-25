Giorgia Meloni in Algeria: focus su energia e piano Mattei

Seconda visita ufficiale

La presidente del Consiglio arriva ad Algeri che per interscambio pari a 12,9 miliardi di euro nel 2025 e uno stock di investimenti diretti per 8,5 miliardi di euro rappresenta per l'Italia il primo partner commerciale in Africa

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto l’invito del Presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune e questa mattina arriverà ad Algeri. È la seconda visita della Presidente Meloni in Algeria dall’insediamento del Governo, dopo quella del 22 e 23 gennaio 2023, a riprova dell’importanza che Roma attribuisce al rapporto con Algeri. Fonti italiane sottolineano che la missione si inserisce nel quadro del partneriato strategico che unisce da sempre Italia e Algeria. Roma è storicamente uno dei principali punti di riferimento di Algeri in Europa e in Occidente, e i legami che uniscono le due Nazioni si sono intensificati negli anni e hanno raggiunto un livello mai toccato in passato.

Interscambio commerciale da quasi 13 miliardi

L’Algeria – ricordano le stesse fonti – è il primo partner commerciale dell’Italia in Africa, con un interscambio pari a 12,9 miliardi di euro nel 2025 e uno stock di investimenti diretti italiani in Algeria per 8,5 miliardi di euro. L’Italia è il primo cliente e il secondo fornitore dell’Algeria, con una quota di mercato dell’export nazionale pari al 7,3%.

L’Algeria rappresenta da sempre per l’Italia un partner privilegiato in ambito energetico. Algeri è il primo fornitore di gas naturale dell’Italia, grazie all’ultradecennale cooperazione avviata in passato con il protagonismo di Enrico Mattei e resa nel tempo stabile e duratura grazie al rapporto tra ENI e Sonatrach, i due campioni nazionali energetici. L’incontro tra Meloni e Tebboune costituirà l’occasione per fare il punto in questo ambito, anche alla luce del complesso contesto internazionale.

In fase di realizzazione due progetti del piano Mattei

Inoltre – fanno notare le fonti italiane che seguono il dossier – l’Algeria è una delle principali Nazioni coinvolte nel Piano Mattei per l’Africa. In Algeria sono in fase avanzata di realizzazione due importanti iniziative: il progetto di agricoltura desertica in partenariato con BF International e il Centro di formazione Enrico Mattei a Sidi Bel Abbès, concepito come polo di eccellenza nella formazione agricola con vocazione panafricana. Il Piano Mattei include, inoltre, un ampio ventaglio di iniziative congiunte nei settori dell’energia, del digitale, della cultura e del turismo.

Solidi rapporti economici e commerciali

Da ricordare che il rapporto economico e commerciale tra le due Nazioni coinvolge anche altre numerosi ambiti, grazie alla forte complementarità che esiste tra i rispettivi sistemi produttivi, come dimostrato anche dal successo del Business Forum che si è svolto a Roma a margine del quinto Vertice intergovernativo dello scorso anno. I due Leader si confronteranno sulle modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica e industriale, con particolare attenzione ai settori strategici e ad alto valore aggiunto.

Nel corso del bilaterale, il Presidente Meloni e il Presidente Tebboune si confronteranno sui principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e Libano e della situazione a Gaza, ma anche sui rapporti con la Libia, Nazione con cui l’Algeria condivide quasi 1000 chilometri di confine. Un focus sarà dedicato anche alla guerra in Ucraina, ormai entrata nel quinto anno.

Cooperazione eccellente

«È eccellente la cooperazione tra Italia e Algeria in ambito migratorio e nel contrasto del traffico di esseri umani. Meloni e Tebboune faranno il punto sul lavoro portato avanti finora e sulle iniziative per rafforzare l’impegno in questa direzione. I due Leader dedicheranno un’attenzione particolare alla situazione in Sahel, area sempre più colpita dal terrorismo jihadista e nella quale Italia e Algeria sono entrambe attive nel contrasto al terrorismo e ai traffici illeciti e nella promozione della stabilità» concludono le fonti.

Al termine dei colloqui, Meloni e Tebboune rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.