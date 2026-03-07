Figuraccia, votano No e non sanno perché: comica carrellata di interviste in un video di “Welcome to favelas”

Video rilanciato da FdI

Non sappiamo se essere più imbarazzati o divertiti dalle parole senza senso di alcuni che si stanno spendendo per il No al referendum sulla riforma della giustizia. Li ha scovati un inviato del sito “Welcome to favelas”. Incontrando per le vie alcuni ragazzi che esplicitamente si stanno esponendo per il No, ha posto loro la semplice domanda: Perché votate NO? Spiegate in cosa consiste il vostro rifiuto della riforma della Giustizia. Le risposte farebbero accapponare la pelle a chi sta facendo propaganda per opporsi alla riforma Nordio. Facciamo fatica a riassumere quanto affermato da questi ragazzi. Una sorta di “supercazzola” continuata. La pagina Fb di Fratelli d’Italia ha scovato questa “chicca”. “Le grandi argomentazioni dei sostenitori del No…” si legge nelle card della pagina social.

FdI: “Le grandi argomentazioni dei sostenitori del No…”

“Votare No perché dicono che in caso contrario la magistratura sarebbe soggetta alla politica…”. Al che l’inviato di Welcome to favelas chiede: “Chi lo dice?”. Risposta imbarazzata dopo molti giri di parole: “Non lo so”. Altra domanda: “Che vuol dire ‘Vota Non per restare umani’?, chiede leggendo la scritta su un cartellino appeso al collo del ragazzo intervistato. Imbarazzo totale: “Non me lo ricordo”. Si passa a una ragazza. “Essere umani? Vedila come un vedere l’altro”. Che vorrà dire? Altro tentativo sul tema della separazione delle carriere. Altro sconcerto. Domanda: “Secondo te è giusto che chi accusa deve essere anche chi giudica?”. Risposta sconcertante: “Allora – risponde la fanciulla con l’aria di chi la sa lunga- ti inviterei a rivedere alcuni passaggi riguardanti Berlusconi…”. L’intervistatore la richiama alla realtà: chi giudica chi accusa possono essere colleghi, secondo te? Ti piacerebbe si un processo il tuo accusatore fosse collega del giudice? Sguardo perso, imbarazzo. Risposta zero. Il video è tutto un programma.