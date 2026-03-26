FI, Gasparri si dimette da capogruppo: “Decisione autonoma, avanti con coerenza”. Al suo posto Stefania Craxi

Al Senato

Da Tajani a Nevi tanti gli attestati di stima per la lealtà e la generosità espressa in tutti questi anni

Maurizio Gasparri si è dimesso da capogruppo al Senato di Forza Italia. Una decisione, come ha spiegato l’ex ministro delle comunicazioni, presa in “totale autonomia”. Al suo posto gli azzurri hanno scelto Stefania Craxi, figlia dell’ex leader socialista Bettino e attuale presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama.

Le parole di Gasparri

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico di capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”, le parole dette da Gasparri che ha ricevuto attestati di stima generali per il suo impegno.

Tajani: “Esempio di lealtà”

“Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di Forza Italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Forza Italia è un partito vivo, un punto di riferimento per tutti quegli italiani che si ritrovano nei valori della libertà e del popolarismo. Continueremo ad affermarci sempre come il centro della politica italiana”, cosi il segretario nazionale del partito e vicepremier, Antonio Tajani.

“Voglio ringraziare di cuore Maurizio Gasparri per quello che ha fatto alla guida del Gruppo di Forza Italia del Senato. La sua lealtà, la sua coerenza ai valori di Forza Italia e del centrodestra, insieme alla sua preziosa conoscenza delle istituzioni nazionali e locali, saranno molto utili per tutti noi e per il nostro movimento”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale Forza Italia.

Il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, da tempo sostiene una sempre maggiore apertura della classe dirigente di Forza Italia e ha grande stima per Stefania Craxi. Lo riferiscono all’Adnkronos ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi, dopo il passaggio di consegne al gruppo azzurro del Senato tra Maurizio Gasparri a Stefania Craxi.

Leale e sempre vicino a Berlusconi

Proveniente dal Msi dove è stato eletto per la prima volta deputato, poi rappresentante di punta di An, Maurizio Gasparri restò fedele a Silvio Berlusconi dopo la scissione del Pdl il 2011. E resistette insieme al leader quando nacque Il Ncd con il governo Letta.

Craxi: “Nessuna sfiducia a Tajani, Gasparri presidente esteri”

”Non c’è nessuna frattura, nessuna rottura” all’interno di Forza Italia e ”non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani’, ha detto Stefania Craxi aggiungendo che Gasparri prenderà il suo posto come presidente della Commissione Esteri. “E’ un avvicendamento in cantiere prima del referendum. Il referendum sulla riforma della giustizia c’entra nel senso che ci siamo detti che non era il momento di fare”, ha aggiunto Craxi.

Marina Berlusconi: “Fiducia in Tajani”

La presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, assicura immutata stima per il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Lo riferiscono ambienti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi.