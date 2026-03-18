Fedez sbugiarda Floris e smonta il giochetto di “diMartedì”: “Volevano sminuire il nostro podcast”

Retroscena svelato dal rapper

Fedez mette nel mirino Giovanni Floris e la trasmissione di La7 “Dimartedì”. La presenza della premier Meloni a “Pulp podcast” ha lasciato traccia nel dibattito politico. Oggi il rapper svela un retroscena dai suoi canali social: un colloquio avuto con i curatori del programma di Floris, che avrebbe voluto e chiesto nel suo programma alcuni spezzoni delle varie “ospitate” – stralci di puntate con Tajani, Vannacci e Gasparri- da mettere in onda per un servizio. Lo cose sono andate così, non una bella figura da parte di Floris.

Fedez smaschera Floris: Cosa voleva fare del podcast

“A quel punto chiediamo il motivo” della richiesta, informa Fedez. “Intuiamo subito dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate – quelli in cui cazzeggiamo e gigioneggiamo – per sminuire i contenuti del nostro podcast”. L’artista milanese ha poi aggiunto: “A quel punto diciamo: ‘Siamo assolutamente disponibili a darvi queste clip a patto che Davide Marra (l’altro co-conduttore del podcast, ndr) possa presenziare per difendere l’onorabilità del podcast’. Invece…”Cosa fanno? Non invitano Marra e al posto delle clip mettono tre virgolettati, passando sopra a centinaia di puntate in cui abbiamo parlato di tante cose e tematiche sensibili. E lo abbiamo fatto in maniera deontologicamente più che professionale”. Quindi l’affondo: “Complimenti alla vostra di deontologia invece”.

Fedez, l’affondo su diMartedì: “Complimenti alla vostra deontologia”

Una brutta figura per il salottino rosso di punta di La7 condotto da Giovanni Floris. L’intenzione probabilmente sarebbe stato quello di sminuire il podcast che con una mossa sorpresa ha avuto la premier Meloni protagonista. Mossa elogiata da quei comunicatori che hanno apprezzato la scelta del presidente del Consiglio di optare per un contenitore fuori dagli schemi dell’informazione paludata. Vista invece come il fumo negli occhi dagli avversari dichiarati. Avevano iniziato su La7 ad Otto e mezzo Giannini e Formigli a criticare aspramente la premier. Avrebbe – nelle intenzioni- dovuto proseguire “di Martedì”, sminuendo il podcast di Fedez. La sua stoccata contro Floris ha riacceso il dibattito sui social.

Davide Marra: Volevano screditare il lavoro di Pulp podcast

Davide Marra ha poi rincarato la dose, lamentando che DiMartedì abbia citato solo le puntate con ospiti di destra, lasciando fuori tutti gli altri: «Ecco a voi, così per screditare tutto il lavoro fatto con Pulp mettendo le domande che Fedez ha fatto; ma ovviamente non mettendo le puntate con esponenti di sinistra, di centro o di altro calibro, ma va bene così». In realtà, come si sa, altri ospiti di sinistra sono stati ospitati, tra cui Nicola Fratoianni. Se Schelin e Conte hanno snobbato l’invito formulato da Fedez, problemi loro.