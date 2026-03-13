Far west in Medio Oriente, gli Usa offrono 10 milioni di dollari a chi consegnerà informazioni sui leader del regime

Il post sui social

Nei giorni scorsi Donald Trump ha sottolineato che la guerra contro l’Iran è agli sgoccioli e adesso gli Usa tentano il tutto per tutto, offrendo ricompense fino a 10 milioni di dollari per le informazioni sulle figure più importanti del regime islamista. In un post diffuso su X dall’account “Reward for Justice”, collegato al dipartimento di Stato americano, si richiedono notizie sui «leader chiave dei Guardiani della Rivoluzione».

Secondo il messaggio, che allega anche le foto degli esponenti sciiti ricercati, «queste persone comandano e dirigono vari reparti dell’esercito iraniano, che pianificano, organizzano e mettono in atto atti terroristici in tutto il mondo». L’avviso ai naviganti diventa sempre più chiaro nel corso della lettura: «Se disponete di informazioni su questi o altri leader chiave dei Guardiani della Rivoluzione, inviatecele tramite la nostra linea dedicata basata su Tor o tramite Signal. Le vostre informazioni potrebbero darvi diritto al trasferimento e a una ricompensa».

Gli Usa offrono 10 milioni di dollari a chi consegnerà informazioni sui leader del regime iraniano

Tra i leader iraniani citati da “Reward for Justice” figurano la Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, il capo del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, il ministro dell’Intelligence, Esmail Khatib e quello dell’Interno, Eskandar Momeni. Dopo un po’, il post pubblicato sui social ha suscitato le reazioni degli utenti che si sono imbattuti nell’avviso. Molti di loro hanno rivendicato il “diritto” a ricevere la ricompensa, ricordando come molti dei politici ricercati dagli Usa si trovassero in piazza a Teheran, come consultabile dai tanti video online, per le celebrazioni della “Giornata di Gerusalemme“.