Famiglia nel bosco, La Russa zittisce il Pd: non devo chiedere il permesso per incontrare chi voglio. Se ne facciano una ragione

Polemiche a orologeria

C’è un’acrimonia sospetta, quasi una paura sottile, che agita i corridoi del centrosinistra ogni volta che si tocca il nervo scoperto della giustizia minorile. Non a caso, è notizia di ieri – i cui echi tracimano ancora in queste ore – che nel mirino delle opposizioni, e del Pd in particolare, sia incomprensibilmente finito il Presidente del Senato Ignazio La Russa, “reo” agli occhi di Magi, Zampa, Verini e compagnia cantante, di aver espresso solidarietà ai genitori della cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, e di voler incontrare i genitori.

Famiglia nel bosco, la sinistra s’infiamma, ma La Russa non arretra, anzi…

Banalmente, quanto strumentalmente allora, le critiche della sinistra hanno tentato scompostamente di incastonare l’iniziativa nel quadro del prossimo referendum sulla riforma della Giustizia. Ma il destinatario delle polemiche non ha arretrato di un passo dalla sua posizione. Anzi, ha rispedito al mittente goffi e strumentali tentativi recriminatori con fermezza. «Il mio invito in Senato ai genitori dei bambini non c’entra niente con il referendum, ha sottolineato La Russa. «Mi sono divertito a leggere una polemica su una non notizia», ha tagliato corto il numero uno di Palazzo Madama, confermando che l’incontro con i coniugi Trevallion avverrà il prossimo 25 marzo.

La mossa a orologeria della sinistra che critica La Russa per poter gettare ombre sul referendum

E sottolineando: «Mi stupisce che il Presidente del Senato debba chiedere il permesso per incontrare privatamente chi ritiene. Se ne facciano una ragione: li vedrò mercoledì 25 marzo con buona pace delle polemiche inutili». Come specificando contestualmente: «Non avevo fatto alcun annuncio, proprio perché questo mercoledì non ero in condizioni di poter essere a Roma. È vero che mi era stato prospettato anche questo mercoledì, ma la cosa è sganciata dal referendum: perché io questo incontro l’avevo promosso da tempo. Quello che mi ha stupito è questa agitazione, per usare un termine molto moderato, di alcuni politici. Una reazione non rabbiosa… La chiamerei impaurita»…

Famiglia nel bosco, La Russa: mamma allontanata? Un provvedimento incomprensibile…

A questo punto, dunque, la vera domanda è: ma perché tanta agitazione a sinistra? Forse perché il caso di Palmoli scoperchia il vaso di Pandora di un sistema che La Russa non esita a definire “ideologico”? Le risposte arrivano tutte, esaustive e sul pezzo, da un’intervista esclusiva al “Centro”, in cui La Russa, oltre a ribadire moderazione di toni e di approccio da parte sua, assicura di affrontare il caso con «la lente del giurista e gli occhi di un padre». Puntando il dito su una decisione dei giudici dell’Aquila che il presidente del Senato definisce «incomprensibile». Parlando apertamente di un assurdo «reato di speranza» contestato nero su bianco a una madre, colpevole solo di voler riabbracciare i propri figli.

Ora ci si inventa il “reato di speranza”?

Mentre il padre viene descritto positivamente dagli stessi atti giudiziari, ma i bambini restano lontani da entrambi. Un paradosso che stride con la tolleranza spesso riservata a situazioni di degrado ben peggiori, come quelle di certi campi rom o contesti di marginalità estrema. Ecco, citate testualmente allora, le parole di La Russa sul tema: «I giudici del tribunale per i minorenni dell’Aquila hanno inventato il reato di speranza. Contestano a una madre il fatto stesso di augurarsi di poter riavere presto i propri figli con sé», dice nell’intervista al quotidiano abruzzese il presidente del Senato.

«Mi ha lasciato interdetto. Sapete perché questo provvedimento è sbagliato? Hanno separato i bimbi dalla madre, dicendo che lei era incompatibile. Del padre, invece, parlano benissimo. A questo punto, mi chiedo: perché non affidarli fin da subito al padre, visto che con lui, per stessa ammissione dei giudici, i bambini hanno un rapporto bellissimo?».

Famiglia nel bosco, La Russa: «Nel caso di Palmoli mi è sembrata quasi una scelta ideologica»

Non solo. Per il presidente del Senato «spesso si parla di obbligo di condizioni di vita serene. Ma non mi pare siano mai stati sottratti i figli a immigrati costretti a vivere in case fatiscenti. Per non parlare poi dei rom… Quindi sì, nel caso di Palmoli mi è sembrata quasi una scelta di ordine ideologico, prima che in favore dei figli. Per questo mi sono subito speso. E la stessa cosa dirò mercoledì prossimo a questi genitori. Voglio praticare anche verso di loro una moral suasion, affinché possano cercare di essere il più accomodanti possibile pur di riavere i bambini».

E intanto sono arrivati all’Aquila gli ispettori mandati da Nordio: il punto sul “caso” giudiziario

Nel frattempo, come noto, con il ministro Nordio si è passati dalle parole ai fatti istituzionali. Proprio oggi, i tre ispettori inviati dal Guardasigilli sono arrivati al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per esaminare le carte e verificare la correttezza delle procedure che hanno portato all’allontanamento dei piccoli. Un atto necessario, mentre i legali della famiglia hanno depositato il ricorso in Corte d’Appello, forti di una relazione degli psicologi della Asl che chiede l’immediata riunificazione del nucleo familiare.

Anche Salvini incontrerà mamma Catherine e papà Nathan. Ma anche lui dopo il referendum

Oltretutto, poi, anche la Lega, con la senatrice Elena Murelli, ha respinto le accuse di strumentalizzazione: Matteo Salvini incontrerà la famiglia solo dopo il voto proprio per evitare speculazioni. Ribadendo che la priorità resta il benessere dei bambini, traumatizzati da un allontanamento che appare sempre più privo di basi oggettive.

Sì, perché in tutto questo delirio di attacchi e polemiche, con il rumore di fondo di una tifoseria che sembra scattata dall’opposizione a orologeria, la vicenda della “famiglia del bosco” non è più solo un caso di cronaca. Ma il simbolo di una battaglia di civiltà contro l’eccesso di rigidità burocratica. La sinistra può continuare a gridare allo scandalo per un incontro tra Catherine, Nathan e La Russa a Palazzo Madama. Il centrodestra, intanto, risponde cercando di riportare a casa tre bambini che non chiedono altro che poter stare con i propri genitori.