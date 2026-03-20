È morto Chuck Norris: il cinema dice addio all’ultimo eroe in azione contro il politicamente corretto

Una star leggendaria

La notizia battuta dalle agenzie dopo aver appreso, appena poche prima, di una sua battuta di spirito circa ricovero e condizioni di salute, lascia tutti sgomenti e increduli. Ma la cruda realtà è che Chuck Norris, leggendaria star dei film d’azione, è morto oggi, all’età di 86 anni. Ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii giovedì 19 marzo, la sua famiglia ha diffuso un comunicato oggi, venerdì 20 marzo, annunciando che si è spento in quelle stesse ore. «Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace», hanno scritto i familiari.

È morto Chuck Norris, leggendaria star dei film d’azione. Aveva 86 anni

L’attore americano ed ex campione del mondo di karate aveva accusato un malore sospetto, e per questo era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii. Subito il sito specializzato Tmz aveva riportato la notizia, senza tuttavia precisare le circostanze del malessere, se non dire che si era verificato «nelle ultime 24 ore sull’isola di Kauai». A quel punto, poi, contattato dall’Afp, il suo staff ha rifiutato di commentare. Cosa che non ha impedito comunque allo staff di Tmz di precisare che l’attore sarebbe rimasto comunque «di buon umore». Fino all’ultimo…

Simbolo di un cinema che non conosceva (e non ossequiava) il politicamente corretto

E invece oggi, dopo quella che sembrava una ripresa subito prima dell’addio, il mondo del cinema e i cultori dei valori d’altri tempi perdono oggi una leggenda intramontabile. L’attore si è spento all’età di 86 anni e con lui scompare l’uomo che ha trasformato le arti marziali in un baluardo di giustizia sul grande e piccolo schermo. Il leggendario protagonista di Walker Texas Ranger si è arreso in un ospedale delle Hawaii, circondato dall’affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile in quel cinema d’azione che non conosceva politicamente corretto. Ma solo il trionfo del bene sul male. Per decenni, infatti, Chuck Norris non è stato solo un attore: ma un simbolo di resilienza e determinazione. Ha incarnato l’immagine del patriota senza macchia e senza peccato che, in azione sul set, ha saputo dare corpo e vigore all’eroe tutto d’un pezzo di cui l’Occidente avrà sempre nostalgia.

Addio a Chuck Norris, cultore di salutismo e forma fisica e di principi “fuori moda”

Star delle arti marziali che si è ritagliato un posto d’onore a Hollywood recitando in film d’azione negli anni ’80, l’attore che aveva compiuto 86 anni la settimana scorsa e ha festeggiato l’occasione con post sui social network, solo qualche giorno fa aveva ironizzato sulla sua età e sul suo stato di salute. «Non invecchio. Passo al livello successivo», aveva scritto come didascalia di un video su Instagram, dove lo si vede allenarsi a boxe con un partner. Aggiungendo in quell’occasione, a stretto giro: «Niente di meglio di un po’ d’azione in una giornata di sole per sentirsi giovani». Lui: cintura nera in diverse discipline e indomito cultore di salutismo e forma fisica.

I titoli di una carriera e di un successo senza tempo

Ma, soprattutto, icona di resilienza e combattività che, nonostante nel luglio 2017 avesse subìto due infarti durante il campionato mondiale di arti marziali unificate. E dopo essere stato trasportato in un ospedale di Las Vegas, dove risiedeva, era tornato al cinema con un ruolo principale nel film d’azione Agent Recondel regista Derek Ting, nel 2024, e con l’interpretazione di sé stesso nella commedia Zombie Plane di Lav Bodnaruk eMichael Mier nello stesso anno. Ma sono numerosi, quasi impossibile da elencare, i film d’azione che lo hanno reso noto al grande pubblico, come Rombo di tuono, Delta Force, Una magnum per McQuade e Il codice del silenzio.

Chuck Norris, l’addio della famiglia a un uomo esempio di «fede, determinazioni e impegno»

Tanto che i suoi cari, nel comunicare la notizia del decesso, non hanno mancato di ribadire: «Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia – si legge nel messaggio dffuso sui social –. Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la disciplina e la gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Lasciando un segno profondo nella vita di tanti».

Addio a Chuck Norris, il messaggio per i fan

Aggiungendo in calce: «Anche se i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto. E per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’affetto e il sostegno ricevuti dai fan di tutto il mondo significavano moltissimo per lui. La nostra famiglia ne è sinceramente riconoscente. Per lui non eravate semplici fan, ma amici. Sappiamo che molti di voi erano venuti a conoscenza del suo recente ricovero, e siamo davvero grati per le preghiere e il sostegno che gli avete dedicato. Mentre affrontiamo questo dolore, chiediamo gentilmente rispetto per la privacy della nostra famiglia in questo momento. Grazie per avergli voluto bene insieme a noi».