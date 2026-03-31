Dl Bollette, il giorno della fiducia alla Camera. Barbaro: “Proteggiamo famiglie e imprese

Il provvedimento a Monteciorio

Il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente spiega la ratio del provvedimento che mira a ridurre i costi e a fronteggiare il caro energia e all’allineamento dei prezzi italiani a quelli europei

È il dl bollette il tema del giorno alla Camera dei Deputati, che è chiamata a votare la fiducia posta dal Governo Meloni. E a spiegare la ratio del provvedimento è stato il Sottosegretario all’Ambiente ed alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, che a Il Tempo ha detto: «I principali obiettivi del decreto Bollette riguardano la riduzione dei costi energetici e la costruzione di un sistema più stabile e competitivo. Le misure intervengono su più fronti: dal sostegno alle imprese ad alto consumo energetico alla revisione degli incentivi alle rinnovabili per alleggerire gli oneri di sistema, dalla semplificazione e accelerazione dei processi autorizzativi dei data center, fino all’allineamento dei prezzi italiani a quelli europei per ridurre il peso del gas nella formazione del prezzo dell’energia».

Barbaro: sicurezza energetica è una necessità

Un provvedimento urgente, alla luce dell’attuale quadro internazionale: «In un contesto geopolitico instabile, la sicurezza energetica è una necessità. Il decreto Bollette si inserisce in una strategia che punta a proteggere famiglie e imprese, rafforzare l’indipendenza energetica e mantenere aperta la strada delle fonti pulite. Accanto alle misure immediate, il provvedimento contiene interventi strutturali: bonus una tantum non possono essere la risposta a problemi che hanno radici profonde. Oggi l’Italia è meno esposta rispetto al passato, ma il percorso avviato va consolidato».

Il monitoraggio dei prezzi continua

Sul contrasto del caro energia l’azione dell’Esecutivo non si fermerà qui, ma «continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi e a intervenire quando necessario. L’obiettivo è ridurre i costi, accelerare gli investimenti, modernizzare le infrastrutture e integrare pienamente il Paese nei mercati europei. In questa direzione si inserisce anche il lavoro parlamentare sulla delega al governo per l’energia nucleare sostenibile, parte di una strategia più ampia di rafforzamento del sistema energetico nazionale».

Dalle 12.30 la seduta a Montecitorio, poi la fiducia

Il testo che l’Assemblea di Montecitorio discuterà a partire dalle ore 12.30 e su cui nelle prime ore del pomeriggio voterà la fiducia ci sono anche questioni legate alle fonti rinnovabili e le bioenergie. Il sottosegretario Barbaro ha sottolineato come «Su questo fronte, il governo ha scelto un approccio pragmatico: non un arretramento sugli obiettivi climatici, ma una revisione dei meccanismi meno efficienti. L’intervento riduce i costi in bolletta e favorisce l’efficientamento del fotovoltaico».