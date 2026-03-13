Dazi Usa, l’Italia ride e la Spagna piange: scendono le tariffe per la pasta mentre Trump litiga con Sanchez

La diplomazia batte l'ostilità

Gli Usa non faranno a meno dei nostri alimenti per via dei dazi di Donald Trump. Come ha reso noto la Farnesina, Washington ha deciso di rimuovere le misure anti dumping per 13 marchi di pasta, che adesso saranno agevolati nella diffusione oltreoceano. C’è voluta un’indagine lunga diversi mesi perché gli Usa comprendessero che i nostri alimenti fossero importanti nel mercato e nella dieta dei cittadini americani. Ad esultare per il calo delle tariffe sono state Coldiretti e Filiera Italia, che hanno ribadito come la decisione degli Stati Uniti abbia salvato «mezzo miliardo di export di pasta italiana oltreoceano».

Se da un lato la nostra penisola può tirare un sospiro di sollievo, dall’altra c’è chi non può fare lo stesso: è il caso della Spagna, che ultimamente ha avuto grandi difficoltà a comunicare con gli Usa. Mercoledì, Trump è tornato a minacciare di interrompere ogni accordo commerciale con il Paese, a causa della reticenza di Pedro Sanchez a collaborare nella guerra in Iran.

Dazi Usa, l’Italia ride e la Spagna piange: Sanchez non piace a Trump

L’Italia ha deciso di non partecipare al conflitto in Iran, ma gli Usa per il momento non hanno mosso un dito sulla decisione. Al contrario, la Spagna si è da subito imposta con toni molto forti contro ogni azione statunitense, come dimostrano le parole del primo ministro Pedro Sanchez: «Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo, né contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per evitare ritorsioni da parte di qualcuno. Dobbiamo imparare dalla storia e non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone».

Aveva messo subito le mani avanti, con un messaggio implicito di sfida verso l’inquilino della Casa Bianca. Per questo motivo Trump, durante l’incontro del 3 marzo con il cancelliere tedesco Friederich Merz , ha evidenziato che gli Usa non vogliono avere niente a che fare con la Spagna, perché «si è comportata in modo terribile». Poi ha reso noto di aver incaricato il ministro del Tesoro, Scott Bessent, di «interrompere ogni rapporto commerciale» con la penisola iberica.

Lollobrigida: «l’abbassamento delle tariffe rende giustizia al nostro Paese»

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, si è concongratulatoper il risultato ottenuto dall’Italia nella mediazione sui dazi americani. «C’è chi dava l’allarme e chi invece manteneva la calma e si impegnava per risolvere il problema – ha spiegato il titolare del Masaf -. Ci siamo messi immediatamente al lavoro con la nostra ambasciata a Washington, guidata da Marco Peronaci e con i colleghi del governo, per annullare quella che appariva fin da subito una misura ingiustificata». In sostanza, «l’abbassamento significativo dei dazi sulla pasta rende giustizia alle nostre aziende e a un prodotto simbolo».