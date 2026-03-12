Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Da Suor Monia lezione di stile (e di politica) alla sinistra: “Giusto votare Sì, ma servono toni moderati”

Referendum sulla giustizia

Da Suor Monia lezione di stile (e di politica) alla sinistra: “Giusto votare Sì, ma servono toni moderati”

Politica - di Marta Lima - 12 Marzo 2026 alle 15:41

“Io credo che questa riforma serva, dobbiamo evitare però la polarizzazione del sì e del no che non aiuta il cittadino”. Lezione di stile e di politica di Suor Anna Monia Alfieri (nota come Suor Monia) nella trasmissione “Quarta Repubblica” su Rete 4 a proposito del referendum sulla giustizia previsto per il 22-23 marzo 2026. Suor Monia ha espresso il suo parere sulla necessità di votare la riforma della giustizia, ma ha anche rivolto un invito a tutti, cattolici e non, ad andare a votare, alla partecipazione, nel segno dei messaggi del leader Dc Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse.

Nata a Nardò nel 1975, da giovane Suor Monia sognava la magistratura e l’impegno nel solco di Falcone e Borsellino. Il suo nome è diventato un punto di riferimento nazionale nelle battaglie per il diritto all’istruzione e per la libertà educativa delle famiglie. La città di Milano le ha conferito l’Ambrogino d’Oro nel 2020, riconoscendone l’altissimo valore civile. Studiosa rigorosa, autrice di saggi e contributi scientifici, formatrice di dirigenti scolastici e istituti religiosi, è oggi una delle voci più competenti sui sistemi educativi e sulle politiche scolastiche. “Ho molto studiato questa Riforma e mi sono convinta per il Si, consapevole che la Legge Perfetta non esiste e poi ci sono le ragioni del Si e del No, ma poi c’è una che pesa molto di più, la Giustizia, ha bisogno di una Riforma trasversale!”.

Il  video appello di Suor Monia sul Sì al referendum

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Marta Lima - 12 Marzo 2026