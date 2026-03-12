Da Suor Monia lezione di stile (e di politica) alla sinistra: “Giusto votare Sì, ma servono toni moderati”

Nata a Nardò nel 1975, da giovane Suor Monia sognava la magistratura e l’impegno nel solco di Falcone e Borsellino. Il suo nome è diventato un punto di riferimento nazionale nelle battaglie per il diritto all’istruzione e per la libertà educativa delle famiglie. La città di Milano le ha conferito l’Ambrogino d’Oro nel 2020, riconoscendone l’altissimo valore civile. Studiosa rigorosa, autrice di saggi e contributi scientifici, formatrice di dirigenti scolastici e istituti religiosi, è oggi una delle voci più competenti sui sistemi educativi e sulle politiche scolastiche. “Ho molto studiato questa Riforma e mi sono convinta per il Si, consapevole che la Legge Perfetta non esiste e poi ci sono le ragioni del Si e del No, ma poi c’è una che pesa molto di più, la Giustizia, ha bisogno di una Riforma trasversale!”.

