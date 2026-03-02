Crosetto: Chiedono le mie dimissioni perché l’Iran ha attaccato Dubai. Questa opposizione non merita nulla

Rientro in Italia

Il ministro della Difesa è rientrato dagli Emirati Arabi e risponde alle polemiche della sinistra sottolineando: «Non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell'impegno e per la dedizione»

«Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile. Cosa che faccio da tre anni sempre. Anche quando avevo sulla testa una taglia Wagner. Nulla di segreto. Secondo me è un esempio semmai virtuoso. Per il resto non penso che l’opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa? Perché l’Iran ha attaccato Dubai? Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così».

In uno scambio di messaggi con La Stampa e una intervista a Repubblica, il ministro Guido Crosetto parla mentre rientra da Dubai. Già su X il responsabile della Difesa aveva spiegato di tornare con un volo militare «dopo aver già bonificato al Comando del 31mo stormo un importo triplo (per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato» per «togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un volo di Stato». Dice di trovare «vergognoso e basso questo modo di fare polemica»: «Non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell’impegno e per la dedizione». Crosetto tiene a sottolineare: «Avrei potuto tornare già sabato con un volo militare ma ho preferito farlo oggi (domenica ndr) perché i miei erano terrorizzati. Ma essermi fermato venti ore di più non ha minimamente influenzato nulla della mia possibilità di seguire ogni cosa in tempo reale. Mica la Difesa italiana si ferma se il ministro non è nel suo ufficio. Io sono sempre in giro per il mondo».

Morte di Khamenei è una grande sconfitta dell’integralismo islamico

Sulla questione medio orientale invece commenta: «Certamente il Medio Oriente è in fibrillazione non da oggi ed è facile prevedere che gli attacchi in corso da entrambe le parti lasceranno segni profondi sui fragili equilibri della regione. Bisogna però anche riconoscere che la morte di Khamenei è una grande sconfitta di quell’estremismo islamico che, dalla rivoluzione di Khomeini del 1979, si è allargato e ha incoraggiato radicalismi sunniti e sciiti in tutto il mondo. È tutto ancora molto incerto, ma non è tutto fosco».

Ora trovare un nuovo equilibrio

Per il futuro invece rimarca: «Bisogna lavorare perché si trovi un nuovo equilibrio in Iran e, di conseguenza, anche nel Medio Oriente. Occorre spingere per un riavvicinamento dell’Iran agli altri Paesi della Regione e affinché diventi una fonte di stabilità e non di conflitto permanente: questo porterebbe a cascata, a un ridisegno degli equilibri in tutto il Medio Oriente e nel mondo islamico in particolare. Serve prudenza ed equilibrio». Tuttavia al momento secondo Crosetto «Non si intravede il rischio di una guerra globale, ma il rischio di una forte instabilità regionale è concreto. Cina e Russia hanno condannato l’attacco e guardano con evidente preoccupazione agli sviluppi, anche per i loro rilevanti interessi strategici ed economici nell’area. Pechino, in particolare, è prudente, al punto da non aver dato alcun segnale di rinvio o cancellazione della visita di Trump prevista a fine mese. Certo, contraccolpi ce ne possono essere, ma finora non si vedono segnali di un allargamento del conflitto».

Popolo Iraniano è colto. 30mila giovani si sono sacrificati per la libertà

Sul popolo iraniano ricorda «E’ colto, sofisticato e da decenni vive con elezioni e un dibattito interno, seppur molto limitato e controllato. La voglia di libertà appare inarrestabile. Secondo alcune stime, 30 mila giovani si sono sacrificati per cercare di essere liberi. È un sacrificio enorme che non può essere trascurato. Bisogna lavorare perché ci sia una transizione il più possibile indolore, e non si ripetano le atroci repressioni alle quali abbiamo assistito nelle ultime settimane. I nemici di ieri non devono restare nemici domani».

Situazione sotto controllo per quanto riguarda il personale e i soldati italiani

Sui pericoli che corrono i soldati italiani nel golfo assicura: «Il rischio c’è, ma è stato mitigato già da tempo. Già alcuni giorni fa è stata alleggerita la presenza del personale non indispensabile, riviste e provate le procedure di sicurezza così come i piani per far fronte a ogni emergenza. Abbiamo la situazione del nostro personale sotto controllo istante per istante, all’uomo. Personalmente sono orgoglioso di come sta rispondendo il nostro personale. Anche se ovviamente ancora non siamo fuori dalla crisi, al momento le misure si sono rivelate adeguate».

Supporto italiano sarà valutato da governo e dal Parlamento se necessario

E su un intervento dell’Italia: «Noi non abbiamo preso parte all’attacco; posso dirlo con grande chiarezza. Per quanto riguarda un eventuale supporto alle operazioni in atto, qualora dovessimo ricevere richieste da Usa o Israele, valuteremo caso per caso, insieme al governo e interessando anche il Parlamento, se sarà necessario».