Crédit Agricole Italia lancia “Mutuo CA Flexi”, tassi agevolati per case green e rate modulabili in un click: la gestione “fai-da-te” via App

La rivoluzione flessibile

Crédit Agricole Italia annuncia il lancio di Mutuo CA Flexi, un’offerta innovativa concepita per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei mutuatari attraverso opzioni di flessibilità senza precedenti. Il nuovo prodotto, disponibile dal 23 febbraio, nasce per accompagnare i clienti lungo tutto il ciclo di vita del finanziamento, offrendo strumenti di autogestione semplici e immediati.

Crédit Agricole lancia “Mutuo CA Flexi”

Massima flessibilità: le opzioni a disposizione del cliente. La vera innovazione di Mutuo CA Flexi risiede nella capacità di adattarsi ai cambiamenti della vita familiare e professionale.

Dall’app alla casa: massima flessibilità per gestire le rate del mutuo in autonomia

I clienti possono scegliere tra diverse soluzioni attivabili direttamente tramite App o Home Banking: 1) VariaRata: consente di modificare l’importo della rata mensile, aumentandolo o diminuendolo, con una conseguente rimodulazione della durata del mutuo. L’opzione è gratuita in fase di stipula ed esercitabile dopo i primi 12 mesi. 2) SaltaRata: in alternativa a VariaRata, permette di saltare il pagamento di una rata ogni anno, posticipandola al termine del piano di rimborso per far fronte a spese impreviste. 3) IniziaConCalma: pensata per chi affronta le spese del trasloco o dell’arredamento, permette di rinviare il pagamento della prima rata fino a un massimo di 12 mesi dalla stipula. 4) CambiaTasso: offre la libertà di passare dal tasso fisso al variabile (o viceversa) fino a 4 volte nel corso del contratto, per adeguarsi alle condizioni di mercato

L’impegno per la sostenibilità e la promozione di lancio

Coerentemente con l’impegno del Gruppo verso la transizione energetica, Mutuo CA Flexi prevede tassi agevolati e l’azzeramento delle spese di istruttoria per l’acquisto di immobili in classe A e B. Sono inoltre previsti sconti sul tasso per chi riqualifica l’abitazione migliorandone la classe energetica di almeno due livelli.

Per celebrare il lancio, Crédit Agricole Italia ha previsto una promozione con tassi fissi particolarmente vantaggiosi dedicata alle domande sottoscritte dal 23 febbraio al 15 maggio 2026, con stipule entro la fine di settembre dello stesso anno.

«Con il lancio di Mutuo CA Flexi, Crédit Agricole Italia conferma la propria volontà di essere partner dei progetti di vita dei propri clienti, non solo fornendo il capitale necessario all’acquisto della casa. Ma offrendo una libertà di gestione finora inedita. Abbiamo studiato questo prodotto per dare una risposta concreta alle esigenze che cambiano: dalla gestione delle spese iniziali con “IniziaConCalma”, alla possibilità di variare la rata in autonomia tramite app. La nostra priorità è offrire serenità e personalizzazione, premiando al contempo chi sceglie l’efficienza energetica, pilastro fondamentale della nostra strategia di crescita responsabile», ha dichiarato Vittorio Ratto, Vice direttore generale di Crédit Agricole Italia.