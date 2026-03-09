Edicola ABBONATI

Il sindaco di Crans Montana, Nicolas Féraud, indagato per la strage di Capodanno

Le indagini

Crans Montana, anche il sindaco Nicolas Féraud indagato per la strage di Capodanno

Il primo cittadino è accusato degli stessi reati dei Moretti. Oltre a lui anche altri quattro funzionari o ex funzionari comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati

Cronaca - di Redazione - 9 Marzo 2026 alle 10:17

Il sindaco di Crans Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull’incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. La notizia è stata riportata dai media svizzeri, che ricordano come a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori.

Anche il sindaco di Crans Montana indagato per la strage di Capodanno

Secondo quanto emerso, il sindaco di Crans Montana sarebbe stati iscritto il 5 marzo con le accuse di lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, incendio per negligenza e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai Comuni, in particolare dalla legge sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali. Al netto delle specifiche violazioni di carattere amministrativo, si tratta delle stesse accuse contestate ai proprietari di Le Constellation, i coniugi Jacques e Jessica Moretti.

Le stesse accuse dei Moretti, più quelle di carattere amministrativo

Oltre a Féraud, nell’inchiesta per la strage di Capodanno, in cui sono anche rimaste ferite 115 persone, ci sarebbero altri quattro nuovi indagati, tutti con ruoli attuali o pregressi nell’amministrazione della località vallese. Altri due dirigenti del Comune, il responsabile della sicurezza pubblica e il suo predecessore, erano già stati iscritti in precedenza nel registro degli indagati. Sale così a nove il numero degli indagati.

 

