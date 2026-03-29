Cosa c’è dietro il messaggio di Leone sulla Messa in latino: storia, numeri e precedenti per capirlo

La riscoperta della tradizione

La scelta del Pontefice di rivolgersi ai vescovi francesi per parlare di Vetus Ordo non è casuale: la Francia è uno dei principali centri del tradizionalismo mondiale e mentre la chiesa “ordinaria” retrocede quella legata alla tradizione avanza

Il problema della “messa in latino” torna in auge. Pochi giorni fa, in occasione dell’assemblea plenaria dei vescovi francesi, tenutasi fra il 24 e il 27 marzo, Papa Leone, tramite il segretario di Stato Parolin, ha inviato una lettera di incoraggiamento, invitando i prelati a discutere di tre grandi problemi della Chiesa d’Oltralpe: abusi, scuola cattolica e “vetus ordo”.

Il messaggio del Papa ai vescovi francesi

Scrive il Papa: «È preoccupante che continui ad aprirsi nella Chiesa una dolorosa ferita riguardante la celebrazione della Messa, il sacramento stesso dell’unità. Per sanarla, è certamente necessario un nuovo sguardo di ciascuno verso l’altro, in una maggiore comprensione della sua sensibilità; uno sguardo che possa permettere a fratelli ricchi della loro diversità di accogliersi reciprocamente, nella carità e nell’unità della fede. Possa lo Spirito Santo suggerirvi soluzioni concrete che consentano di includere generosamente le persone sinceramente legate al Vetus Ordo, nel rispetto degli orientamenti voluti dal Concilio Vaticano II in materia di liturgia».

Si tratta di un messaggio molto positivo nei confronti dei tanto vituperati fedeli della Tradizione, giunto successivamente ai travagli legati alla Fraternità San Pio X, molto radicata in Francia. Nel mondo cattolico è infatti presente una vasta area di sacerdoti, consacrati e laici, che vogliono continuare a seguire i riti antichi, rimanendo però pienamente fedeli al papato, senza rotture, disposti ad accettare ogni decisione della gerarchia e senza alcuna volontà scismatica. Persone «sinceramente legate al Vetus Ordo», che dunque meritano di essere «incluse generosamente», perché mosse da buone intenzioni. Il mondo tradizionale ha accolto molto positivamente questo messaggio, sperando in un’apertura che fino ad oggi non era ancora arrivata.

I precedenti di Leone

L’attuale pontefice è stato eletto, a quanto si evince fra i resoconti non autorizzati del Conclave, anche con l’accordo dei cardinali tradizionalisti, i quali avrebbero chiesto garanzie riguardo la questione della Messa in Latino. Al primo concistoro però la questione della liturgia non è stata trattata, generando una certa preoccupazione tra i fedeli interessati. Di recente però, Leone XIV ha dimostrato più volte di voler approfondire e capire il tema, ricevendo i responsabili degli istituti che celebrano il rito antico in comunione con il Papa ed incontrando due ricercatori, Stephen Bullivant (Catholic University of America) e Stephen Cranney (St. Mary’s University) che hanno pubblicato di recente una ricerca sociologica, dal titolo Trads: Latin Mass Catholics in the United States, che verrà pubblicata a novembre dalla Oxford University Press. I dati raccolti dai due accademici sono risultati molto interessanti e non possono certo essere passati inosservati agli occhi del Pontefice. In particolare è emerso, come riporta il sito Messainlatino.it, che negli Stati Uniti solo 103 messe, sono celebrate dalla Fraternità San Pio X, laddove prima delle restrizioni bergogliane le parrocchie in piena comunione ne celebravano 800, oggi scese a 500. Inoltre il sentimento scismatico, secondo i due ricercatori, non è particolarmente presente nel mondo tradizionalista americano, allo stesso modo non si registra un rifiuto del Concilio Vaticano II.

La situazione francese

La scelta della Francia come destinazione di questo messaggio non è certo casuale. La Francia è uno dei principali centri del tradizionalismo mondiale, patria non solo di Lefebvre, ma anche di tanti movimenti, gruppi e istituti sacerdotali che dopo il 1970 hanno voluto mantenere viva la liturgia tradizionale. Si pensi ad associazioni come Paix Liturgique, all’Istituto Buon Pastore o all’Istituto Cristo Re, senza dimenticare la Fraternità Sacerdotale San Pietro. I numeri parlano chiaro e lasciano ben poche discussioni. Laddove la chiesa “ordinaria” in Francia retrocede, quella legata alla tradizione avanza. Il pellegrinaggio Parigi-Chartres, di cui abbiamo già parlato sulle colonne del Secolo d’Italia, coinvolge ormai 20mila persone e non può essere ignorato dai media ufficiali.

Ma cosa dice il Concilio Vaticano II?

Il messaggio di Leone XIV cita come bussola gli orientamenti del Concilio Vaticano II in materia di liturgia, contenuti nella costituzione dogmatica Sacrosantum Concilium. Ma cosa dice questo documento? Il lettore sarà sorpreso nell’apprendere che, all’epoca, i vescovi di tutto il mondo non hanno disposto né di ideare un nuovo messale né di superare il latino. Il messale edito nel 1969 insomma non è ciò che il Concilio ha richiesto, ma una “fuga in avanti” dei liturgisti, capeggiati da monsignor Bugnini, che propugnavano tesi però lontane da quanto poi l’assemblea deliberò, a partire dai fondamentali. Ad esempio, i modernizzatori tendono ad indurre l’idea che la Messa sia una generica assemblea di fedeli, laddove il Concilio ribadisce che il Sacrificio Eucaristico è il Sacrificio della Croce. Laddove i modernisti vogliono superare il latino, il punto 54 di Sacrosantum Concilium parla delle lingue nazionali solo per quanto riguarda le parti variabili come le letture, mentre la lingua antica deve rimanere in tutto il resto della celebrazioni. Non vi è poi alcuna traccia di giramenti di altare, chitarrine, balletti e altre sceneggiate. Il cosiddetto Novus Ordo, di cui nessuno, se non qualche facinoroso, discute la validità (numerosi santi come Carlo Acutis sono cresciuti con esso), pur prevedendo la possibilità di celebrazioni estremamente solenni, fu dunque una costruzione a tavolino che, secondo Benedetto XVI, abbisognerebbe oggi di essere egli stessa riformata.

Troppa ideologia

Per concludere, non si vede ragione per cui in una Chiesa che ad oggi prevede più di venti riti liturgici regolarmente celebrati in varie parti del mondo, non possa trovare spazio anche il rito di San Pio V. È chiaro che l’avversione ad esso e i tentativi di soppressione derivano solo ed esclusivamente da visioni ideologiche della Messa, che nulla hanno a che vedere con la cura delle anime.